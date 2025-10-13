Pflegegrad 2: So viel Geld gibt es 2025 – mit Tabelle

Menschen können aus unterschiedlichen Gründen pflegebedürftig werden. Sind Betroffene zum Beispiel durch einen Unfall, eine Krankheit oder eine Behinderung in ihrer Selbstständigkeit und ihren Fähigkeiten eingeschränkt, können sie laut dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) einen Pflegeantrag stellen. Je nach Schwere der Beeinträchtigung wird nach einer Begutachtung durch den Medizinischen Dienst (MD) ein Pflegegrad von 1 bis 5 vergeben.

In Deutschland haben dem Statistischen Bundesamt zufolge mit 40,4 Prozent die meisten Pflegebedürftigen einen Pflegegrad 2. Sie haben Anspruch auf ein breites Spektrum an Pflegeleistungen. Wie viel Geld sie seit den umfänglichen Leistungserhöhungen zum 1. Januar 2025 von der Pflegekasse bekommen, lesen Sie hier.

Pflegegrad 2: Welche Leistungen bekommen Pflegebedürftige?

Welche Leistungen Pflegebedürftige von der Pflegekasse erhalten können, darüber entscheidet laut dem BMG die Höhe des Pflegegrads. Dabei haben nur Menschen mit Pflegegrad 1 nicht auf alle Leistungen der Pflegeversicherung Anspruch, da sie verhältnismäßig nur unter einer geringen Beeinträchtigung leiden. Pflegebedürftigen mit einem Pflegegrad von 2 bis 5 stehen grundsätzlich die gleichen Leistungen zu, sie unterscheiden sich zum Teil lediglich in der Höhe.

Diese Leistungen können Personen mit Pflegegrad 2 bekommen:

Diese Leistungen können Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 aber nicht einfach so bekommen. Ob Anspruch besteht, hängt unter anderem von der Pflegesituation und von der Umsetzung der Pflege ab. Laut dem BMG sind manche Leistungen für die häusliche Pflege durch Angehörige gedacht, andere für die Pflege mit einem ambulanten Pflegedienst und wieder andere für die voll- oder teilstationäre Pflege in einem Pflegeheim oder einer anderen Pflegeeinrichtung.

Übrigens: zum 1. Juli 2025 wurde laut dem BMG das Entlastungsbudget eingeführt. Es soll die Finanzierung von Kurzzeit- und Verhinderungspflege deutlich erleichtern.

Pflegegrad 2 im Jahr 2025: Wie viel Geld gibt es von der Pflegekasse?

Im Rahmen der Pflegereform 2023 wurden viele Leistungen der Pflegeversicherung zum 1. Januar 2025 um 4,5 Prozent erhöht. Davon profitieren auch Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2.

So viel Geld bekommen Menschen mit Pflegegrad 2 seit 2025 im Vergleich zu 2024 laut dem Bundesverwaltungsamt:

Pflegeleistung Auszahlung 2024 Erhöhung 2025 Pflegegeld monatlich 332 Euro 15 Euro mehr 347 Euro Pflegesachleistungen monatlich 761 Euro 35 Euro mehr 796 Euro Tages- und Nachtpflege monatlich 689 Euro 32 Euro mehr 721 Euro Kurzzeitpflege jährlich 1774 Euro 80 Euro mehr 1854 Euro Verhinderungspflege jährlich 1612 Euro 73 Euro mehr 1685 Euro Vollstationäre Pflege monatlich 770 Euro 35 Euro mehr 805 Euro Entlastungsbetrag monatlich 125 Euro 6 Euro mehr 131 Euro Pflegehilfsmittel monatlich 40 Euro 2 Euro mehr 42 Euro Hausnotruf monatlich 25,50 Euro - 25,50 Euro Wohnraumanpassung je Gesamtmaßnahme 4000 Euro 180 Euro mehr 4180 Euro Wohngruppenzuschlag monatlich 214 Euro 10 Euro mehr 224 Euro Anschubfinanzierung einmalig 2500 Euro 113 Euro mehr 2613 Euro

Wichtige Änderung zum 1. Juli 2025: Zwar wurden auch die Kurzzeit- und die Verhinderungspflege zum 1. Januar um 4,5 Prozent erhöht, allerdings gelten die jeweiligen Maximalbeträge seit 1. Juli 2025 nicht mehr getrennt. Mit der Einführung des Entlastungsbudgets hat sich nämlich die Finanzierung geändert. Während zuvor für die Kurzzeitpflege nicht genutzte Mittel der Verhinderungspflege und andersherum genutzt werden konnten, gibt es jetzt einen gemeinsamen Topf. Laut dem BMG steht nun für beide Leistungen „ein kalenderjährlicher Gesamtleistungsbetrag von bis zu 3539 Euro zur Verfügung, den die Anspruchsberechtigten nach ihrer Wahl flexibel für beide Leistungsarten einsetzen können“. Damit entfallen auch die bis 30. Juni geltenden unterschiedlichen Übertragungsregelungen bei der Finanzierung von Kurzzeit- oder Verhinderungspflege.