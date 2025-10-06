Pflegeheime in Bayern: Wie viele Plätze gibt es in Oberbayern, Schwaben und Co.?

Deutschlandweit haben sich nur rund 14,1 Prozent der knapp 5,7 Millionen pflegebedürftigen Menschen für die vollstationäre Pflege in einem Pflegeheim entschieden. Das geht aus der aktuellen Pflegestatistik des Statistischen Bundesamts hervor. Im gesamten Bundesgebiet gibt es demnach etwa 16.505 Pflegeheime mit unterschiedlichen Angeboten für ältere Menschen, Menschen mit einer Behinderung, psychisch Kranke oder schwerstkranke und sterbende Menschen.
In Bayern als größtem Bundesland lebten im Dezember 2023 – das ist der Stichmonat der aktuellen Pflegestatistik – laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik insgesamt 716.979 pflegebedürftige Menschen mit einem Pflegegrad von 1 bis 5. Vollstationär gepflegt wurden 132.382 Menschen. Das entspricht 18,5 Prozent der Pflegebedürftigen in Bayern. Im Freistaat werden statistisch gesehen also mehr Menschen in einem Pflegeheim versorgt als im Bundesdurchschnitt. Wie viele Pflegeheime und Plätze gibt es in Bayern sowie den einzelnen Regierungsbezirken aber eigentlich? Und wie stark sind sie ausgelastet?
Übrigens: In Bayern gibt es das Landespflegegeld. Pflegebedürftige im Freistaat werden so mit 1000 Euro zusätzlich unterstützt. Ab 2026 soll die Leistung jedoch auf 500 Euro pro Jahr sinken.
Pflege in Bayern: Wie viele Pflegeheime gibt es in den Regierungsbezirken?
In Bayern gab es im Dezember 2023 laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik insgesamt 2146 Pflegeheime mit 139.595 verfügbaren Plätzen. Seit 2003 ist die Zahl stetig gestiegen. Die 2000-Marke wurde dabei erst im Jahr 2019 geknackt. So hat sich die Anzahl der Pflegeheime sowie der verfügbaren Plätze in Bayern entwickelt:
|Stichmonat
|Pflegeheime
|Plätze
|Dezember 2003
|1471
|108.414
|Dezember 2005
|1544
|114.660
|Dezember 2007
|1574
|120.437
|Dezember 2009
|1633
|125.538
|Dezember 2011
|1704
|128.922
|Dezember 2013
|1751
|132.948
|Dezember 2015
|1804
|134.772
|Dezember 2017
|1885
|136.149
|Dezember 2019
|2016
|139.463
|Dezember 2021
|2089
|140.261
|Dezember 2023
|2146
|139.595
Die meisten Pflegeheime in Bayern sind dabei in Oberbayern zu finden. Im Dezember 2023 gab es hier laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik 531 Pflegeheime mit 39.821 verfügbaren Plätzen. Allein in der bayerischen Landeshauptstadt München wurden 79 Pflegeheime mit 8233 Plätzen gezählt.
So viele Pflegeheime und Plätze gibt es in den Regierungsbezirken und den jeweiligen Hauptstädten:
|Regierungsbezirk/Hauptstadt
|Pflegeheime
|Plätze
|Oberbayern
|531
|39.821
|München + Landkreis
|79 + 43
|8233 + 3452
|Niederbayern
|244
|14.575
|Landshut + Landkreis
|10 +24
|1176 + 1397
|Oberpfalz
|236
|14.646
|Regensburg + Landkreis
|23 +38
|1794 + 2183
|Oberfranken
|257
|15.407
|Bayreuth + Landkreis
|15 +26
|1408 +1511
|Mittelfranken
|296
|20.488
|Ansbach + Landkreis
|9 + 39
|707 + 2107
|Unterfranken
|291
|16.288
|Würzburg + Landkreis
|32 + 34
|1995 + 1480
|Schwaben
|291
|18.370
|Augsburg + Landkreis
|41 + 38
|3161 + 2171
Übrigens: Die Kosten im Pflegeheim steigen jedes Jahr an. Im Juli 2025 lag der Eigenanteil bei über 3000 Euro im Monat. Diesen Betrag müssen Pflegebedürftige selbst bezahlen.
Pflegeheime in Bayern: Wie viele Pflegebedürftige werden in Oberbayern, Schwaben und Co. vollstationär gepflegt?
Das Bayerische Landesamt für Statistik erfasst neben der Anzahl der Pflegeheime auch die Pflegebedürftigen sowie das jeweilige Personal. In Anlehnung an die meisten Pflegeheime führt der Regierungsbezirk Oberbayern auch diese Liste an. Im Dezember 2023 wurden dementsprechend 37.698 pflegebedürftige Menschen in Oberbayern in einem Pflegeheim versorgt. Diese Arbeit wurde von 32.374 Pflegekräften übernommen.
Obwohl es in der Oberpfalz weniger Pflegeheime als in Niederbayern gibt, liegt der Regierungsbezirk in Bezug auf die verfügbaren Plätze, die Pflegebedürftigen sowie das Personal leicht vorn. In diesen Punkten bildet Niederbayern das Schlusslicht. So sieht es im Rest Bayerns aus:
|Regierungsbezirke
|Pflegeheime
|Plätze
|Pflegebedürftige
|Personal
|Oberbayern
|531
|39.821
|37.698
|32.374
|Niederbayern
|244
|14.575
|13.461
|12.253
|Oberpfalz
|236
|14.646
|13.607
|12.134
|Oberfranken
|257
|15.407
|14.793
|12.557
|Mittelfranken
|296
|20.488
|19.427
|16.056
|Unterfranken
|291
|16.288
|15.790
|12.837
|Schwaben
|291
|18.370
|17.606
|15.817
|Bayern (gesamt)
|2146
|139.595
|132.382
|114.028
Aus dieser Statistik ist abzulesen, dass die Pflegeheime in Bayern insgesamt zu etwa 94,8 Prozent ausgelastet sind. So sieht es in den Regierungsbezirken aus – geordnet nach Auslastung:
- Unterfranken: 96,9 Prozent
- Oberfranken: 96,0 Prozent
- Schwaben: 95,8 Prozent
- Mittelfranken: 94,8 Prozent
- Oberbayern: 94,7 Prozent
- Oberpfalz: 92,9 Prozent
- Niederbayern: 92,4 Prozent
Auf der Suche nach einem Platz im Pflegeheim dürften sich Pflegebedürftige demnach in Niederbayern am leichtesten tun – zumindest statistisch gesehen. Am schwierigsten wird es hingegen in Unterfranken.
