Pflegeheime in Bayern: Wie viele Plätze gibt es in Oberbayern, Schwaben und Co.?

Deutschlandweit haben sich nur rund 14,1 Prozent der knapp 5,7 Millionen pflegebedürftigen Menschen für die vollstationäre Pflege in einem Pflegeheim entschieden. Das geht aus der aktuellen Pflegestatistik des Statistischen Bundesamts hervor. Im gesamten Bundesgebiet gibt es demnach etwa 16.505 Pflegeheime mit unterschiedlichen Angeboten für ältere Menschen, Menschen mit einer Behinderung, psychisch Kranke oder schwerstkranke und sterbende Menschen.

In Bayern als größtem Bundesland lebten im Dezember 2023 – das ist der Stichmonat der aktuellen Pflegestatistik – laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik insgesamt 716.979 pflegebedürftige Menschen mit einem Pflegegrad von 1 bis 5. Vollstationär gepflegt wurden 132.382 Menschen. Das entspricht 18,5 Prozent der Pflegebedürftigen in Bayern. Im Freistaat werden statistisch gesehen also mehr Menschen in einem Pflegeheim versorgt als im Bundesdurchschnitt. Wie viele Pflegeheime und Plätze gibt es in Bayern sowie den einzelnen Regierungsbezirken aber eigentlich? Und wie stark sind sie ausgelastet?

Übrigens: In Bayern gibt es das Landespflegegeld. Pflegebedürftige im Freistaat werden so mit 1000 Euro zusätzlich unterstützt. Ab 2026 soll die Leistung jedoch auf 500 Euro pro Jahr sinken.

Pflege in Bayern: Wie viele Pflegeheime gibt es in den Regierungsbezirken?

In Bayern gab es im Dezember 2023 laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik insgesamt 2146 Pflegeheime mit 139.595 verfügbaren Plätzen. Seit 2003 ist die Zahl stetig gestiegen. Die 2000-Marke wurde dabei erst im Jahr 2019 geknackt. So hat sich die Anzahl der Pflegeheime sowie der verfügbaren Plätze in Bayern entwickelt:

Stichmonat Pflegeheime Plätze Dezember 2003 1471 108.414 Dezember 2005 1544 114.660 Dezember 2007 1574 120.437 Dezember 2009 1633 125.538 Dezember 2011 1704 128.922 Dezember 2013 1751 132.948 Dezember 2015 1804 134.772 Dezember 2017 1885 136.149 Dezember 2019 2016 139.463 Dezember 2021 2089 140.261 Dezember 2023 2146 139.595

Die meisten Pflegeheime in Bayern sind dabei in Oberbayern zu finden. Im Dezember 2023 gab es hier laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik 531 Pflegeheime mit 39.821 verfügbaren Plätzen. Allein in der bayerischen Landeshauptstadt München wurden 79 Pflegeheime mit 8233 Plätzen gezählt.

So viele Pflegeheime und Plätze gibt es in den Regierungsbezirken und den jeweiligen Hauptstädten:

Regierungsbezirk/Hauptstadt Pflegeheime Plätze Oberbayern 531 39.821 München + Landkreis 79 + 43 8233 + 3452 Niederbayern 244 14.575 Landshut + Landkreis 10 +24 1176 + 1397 Oberpfalz 236 14.646 Regensburg + Landkreis 23 +38 1794 + 2183 Oberfranken 257 15.407 Bayreuth + Landkreis 15 +26 1408 +1511 Mittelfranken 296 20.488 Ansbach + Landkreis 9 + 39 707 + 2107 Unterfranken 291 16.288 Würzburg + Landkreis 32 + 34 1995 + 1480 Schwaben 291 18.370 Augsburg + Landkreis 41 + 38 3161 + 2171

Übrigens: Die Kosten im Pflegeheim steigen jedes Jahr an. Im Juli 2025 lag der Eigenanteil bei über 3000 Euro im Monat. Diesen Betrag müssen Pflegebedürftige selbst bezahlen.

Pflegeheime in Bayern: Wie viele Pflegebedürftige werden in Oberbayern, Schwaben und Co. vollstationär gepflegt?

Das Bayerische Landesamt für Statistik erfasst neben der Anzahl der Pflegeheime auch die Pflegebedürftigen sowie das jeweilige Personal. In Anlehnung an die meisten Pflegeheime führt der Regierungsbezirk Oberbayern auch diese Liste an. Im Dezember 2023 wurden dementsprechend 37.698 pflegebedürftige Menschen in Oberbayern in einem Pflegeheim versorgt. Diese Arbeit wurde von 32.374 Pflegekräften übernommen.

Obwohl es in der Oberpfalz weniger Pflegeheime als in Niederbayern gibt, liegt der Regierungsbezirk in Bezug auf die verfügbaren Plätze, die Pflegebedürftigen sowie das Personal leicht vorn. In diesen Punkten bildet Niederbayern das Schlusslicht. So sieht es im Rest Bayerns aus:

Regierungsbezirke Pflegeheime Plätze Pflegebedürftige Personal Oberbayern 531 39.821 37.698 32.374 Niederbayern 244 14.575 13.461 12.253 Oberpfalz 236 14.646 13.607 12.134 Oberfranken 257 15.407 14.793 12.557 Mittelfranken 296 20.488 19.427 16.056 Unterfranken 291 16.288 15.790 12.837 Schwaben 291 18.370 17.606 15.817 Bayern (gesamt) 2146 139.595 132.382 114.028

Aus dieser Statistik ist abzulesen, dass die Pflegeheime in Bayern insgesamt zu etwa 94,8 Prozent ausgelastet sind. So sieht es in den Regierungsbezirken aus – geordnet nach Auslastung:

Unterfranken: 96,9 Prozent Oberfranken: 96,0 Prozent Schwaben: 95,8 Prozent Mittelfranken: 94,8 Prozent Oberbayern: 94,7 Prozent Oberpfalz: 92,9 Prozent Niederbayern: 92,4 Prozent

Auf der Suche nach einem Platz im Pflegeheim dürften sich Pflegebedürftige demnach in Niederbayern am leichtesten tun – zumindest statistisch gesehen. Am schwierigsten wird es hingegen in Unterfranken.