Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Rätsel
Icon Pfeil nach unten
Kombinieren und Kassieren
Icon Pfeil nach unten

Anzeige: Jetzt mitraten und 1.000 € gewinnen!

Anzeige

Jetzt mitraten und 1.000 € gewinnen!

Raten Sie mit beim großen Bilderrätsel „Kombinieren und Kassieren“ vom 01. bis 31. Oktober 2025!
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Welchen Begriff suchen wir heute?
    Welchen Begriff suchen wir heute?

    Erknobeln Sie das Lösungswort und gewinnen Sie mit etwas Glück 1000 Euro!

    So einfach gehts:

    Wählen Sie bis 15 Uhr des jeweiligen Rätseltages die Nummer (01 37) 8 22 70 30 20 und hinterlassen Sie nach der Ansage das gesuchte Lösungswort (zum Beispiel „Goldhamster“), Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer auf dem Band.

    Senden Sie eine SMS an 8 28 22 mit dem Inhalt: „AA 3020“ und das Lösungswort (zum Beispiel „AA 3020 Schlüsselblume“). Vergessen Sie auch nicht, Ihren Namen und Ihre Adresse mit der SMS mitzuschicken.

    Telefonische Teilnahme kostet 50 ct/Anruf aus dem dt. Fest- und Mobilfunknetz; Eine SMS schlägt mit 50 ct/SMS zzgl. Transport zu Buche.

    Die detaillierten Teilnahmebedingungen finden Sie an dieser Stelle.

    Die Auflösung vom Vortag:

    undefined
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden