Das ist Moderatorin Lea Wagner im Steckbrief

Lea Wagner hat sehr viele Fans im Fernsehen. Zum Jahreswechsel etwa war sie als Moderatorin beim Vierschanzentournee-Skispringen für die ARD im Einsatz. Sportfans kennen sie schon länger aus der ARD-Sportschau - hier gab sie ihr Debüt im Oktober 2023, als Nachfolgerin von Jessy Wellmer, die zu den Tagesthemen wechselte. Lea Wagner zählt seitdem zum festen Moderations-Trio der Sendung – neben Alexander Bommes und Esther Sedlaczek.

Lea Wagner und ihre Interviews vom Skispringen

Beim Skispringen im TV haben Millionen Zuschauer Moderatorin Lea Wagner ebenfalls schon erlebt. An der Seite von Experte Sven Hannawald moderiert sie 2025 das Neujahrsspringen in Garmisch und das dritte Springen der Vierschanzentournee aus Innsbruck.

Zudem war die 31-Jährige für die ARD in Australien und berichtete von der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen über die Deutsche Mannschaft um Alexandra Popp, Jule Brand oder der Allgäuerin Melanie Leupolz.

Lea Wagner moderiert Bundesliga im Ersten

Im Jahr zuvor hatte die Moderatorin bei der Winter-WM der Männer in Katar Lennert Brinkhoff abgelöst und aus dem DFB-Quartier berichtet. Für "Das Erste" ist die 29-Jährige ansonsten in der "Sportschau" im Einsatz. Im SWR moderiert die Stuttgarterin Sendungen wie "Sport Extra", "Sport am Samstag" oder "Sport im Dritten", im hr die Kult-Show "Heimspiel". 2024 begleitete sie für das Erste die Fußball-Europameisterischaft.

Beim Skispringen und Skifliegen in der ARD trat Wagner 2021 die Nachfolge von Matthias Opdenhövel an - ein nächster großer Schritt in ihrer Karriere.

Seit 8. April 2024 führt Lea Wagner (30) in der ARD durch die Quizsendung „Frag mich was Leichteres!“. Im Februar 2025 wurde bekannt, dass Lea Wagner auch bei der Sportschau weitermacht und ihren Vertrag mit der ARD um weitere vier Jahre verlängert. „Ich freue mich sehr, dass ich meinen Traumberuf weiterhin als Teil der ARD-Familie ausüben darf. In den vergangenen Jahren konnte ich viel von meinen Kollegen lernen und kann es kaum erwarten, unseren Zuschauern möglichst viele sportliche Highlights zu präsentieren“, erklärt die 30-Jährige.

ARD-Moderatorin Lea Wagner privat - Steckbrief:

Wie alt ist Lea Wagner? - 31 Jahre / Geburtstag: 15. August 1994

Geburtsort : Wiesbaden

Wo wohnt Lea Wagner? - Lea Wagner wohnt in Stuttgart und München.

Wie groß ist Lea Wagner? - Größe 1.70 Meter

Sternzeichen: Löwe

Ausbildung/Praktika: Sky, ARD Sportschau, SWR, BVB total, Volontariat bei der rt1. media group in Augsburg.

Studium: Hochschule der Medien Stuttgart

Hobbys: Skifahren, Volleyball, Reisen

Karriere und Ehrgeiz: Wie ist Lea Wagner drauf?

"Ich habe eine große Neugierde und Interesse an Menschen und ihren Geschichten", sagte sie in einem Interview mit dem medium magazin. "Gleichzeitig war ich schon immer mein größter Kritiker. Als Moderatorin kann ich nur besser werden und mich weiterentwickeln, indem ich meine Fehler in den Mittelpunkt stelle und daran arbeite."

Lea Wagner Vater: Moderatorin hat einen berühmten Vater

Der Vater von "Sportschau"-Moderatorin Lea Wagner ist Fußball-Trainer David Wagner. Der Ex-Profi trainierte von 2019 bis 2020 Bundesligist Schalke 04. Zuvor sorgte er als Coach in England für Furore, als er 2017 mit Huddersfield Town in die Premier League aufstieg. 2020/21 war David Wagner Trainer beim Schweizer Meister BSC Young Boys in Bern. Anfang März wurde er in Bern allerdings entlassen. Bis 2024 war er Cheftrainer des englischen Zweitligisten Norwich City. "Viele wissen gar nicht, wer mein Vater ist, da Wagner doch ein geläufiger Name ist", sagt Lea Wagner. "Wenn sie erfahren wer mein Vater ist, freuen sie sich oder sind überrascht, aber es ändert sich nichts an der Wahrnehmung."

Familie: Ist Lea Wagner das Patenkind von Jürgen Klopp?

Leas Vater David Wagner ist der beste Freund und Trauzeuge von Star-Trainer Jürgen Klopp. Beide kennen sich von der gemeinsamen Zeit bei Borussia Dortmund. Auch Lea Wagner hat eine Verbindung zum BVB und absolvierte einst ein Praktikum beim Vereins-TV "BVB total". Ihr Herz schlägt aber nicht allein für die Dortmunder. "Tatsächlich habe ich keinen Lieblingsverein", sagt sie.

Fälschlicherweise tauchte durch ihren BVB-Job das Gerücht auf, dass Jürgen Klopp der Patenonkel von Lea Wagner sei. In einem Interview mit "FUMS" stellte Lea klar, dass nicht sie, sondern ihre Schwester Lynn Wagner das Patenkind von Liverpool-Trainer Klopp sei.

Lynn postete auf Twitter dieses Familien-Foto mit ihrer Schwester Lea, ihrer Mutter und Vater David:

Lea Wagner Freund - Ist die Sportschau-Moderatorin vergeben?

Wegen ihres Backgrounds gibt es etliche Gerüchte über Beziehungen der Sportmoderatorin mit Fußballern. Unter anderem brachten Fans Lea Wagner im Internet mit Mats Hummels oder Ahmed Kutucu in Verbindung. Auch wenn über das Privatleben der Journalistin nicht viel bekannt ist, wurde berichtet, dass Lea Wagner mit ihrem Freund Yannick in Stuttgart leben soll.

Lea Wagner Instagram - Die Moderatorin auf Social Media

Auf Instagram gibt Moderatorin Lea Wagner ihren Fans Einblicke in ihr Leben. Dabei postet sie hin und wieder auch Model-Fotos. Derzeit folgen Lea Wagner mehr als 120.000 Menschen auf ihrem Instagram-Kanal (Stand: 14.5.25). Zuletzt gab auch immer wieder Fotos von ihren Einsätzen beim Skispringen und Skifliegen zu sehen, aus dem DFB-Quartier in Katar oder als "Glücksbringerin" aus dem Dortmunder Stadion.

Lea-Wagner-Schwester Lynn Wagner

Auch Lea Wagners Schwester Lynn Wagner ist auf Instagram und hat nach 55 Beiträgen fast 8500 Follower (Stand: 14.2.25)

