Kracher am zweiten Landesliga-Spieltag: FC Kempten empfängt VfB Durach zum Lokalderby

Sowohl der FC Kempten als auch der VfB Durach weisen die Favoritenrolle vor dem Derby von sich. Doch bei den Gästen fallen gleich drei Torhüter aus.

26.07.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Sowohl der VfB Durach als auch der FC Kempten haben in der Fußball-Landesliga einen Auftakt nach Maß hingelegt. Beide Mannschaften holten zum Saisonauftakt drei Punkte – der FCK gewann mit 1:0 in Aindling, der VfB setzte sich im Saisoneröffnungsspiel gegen den FC Memmingen II mit 4:1 durch. Am Mittwochabend (18.45 Uhr) kommt es nun zum ersten Aufeinandertreffen der beiden Klubs in der Saison 2023/2024.

Im Vorfeld des Derbys ist für die Verantwortlichen des FCK – auch aufgrund des jeweils erfolgreichen Saisonstarts – kein klarer Favorit auszumachen. In der abgelaufenen Spielzeit gewann Kempten das erste Duell mit 2:1, im zweiten Aufeinandertreffen setzte sich Durach mit 1:0 durch. „Wir haben nach unserer Niederlage in der Rückrunde noch etwas gut zumachen. Jeder im Team weiß um die Bedeutung des Derbys. Wir sind bis in die Haarspitzen motiviert“, sagt FCK-Spielertrainer Thilo Wilke.

VfB Durach erwartet Spiel auf Augenhöhe

Andererseits wollen die Duracher nach dem perfekten Start gegen die Memminger Reserve gegen den FC Kempten nachlegen und die nächsten Punkte einfahren. Man erwarte ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem Kleinigkeiten entscheiden werden, teilt der VfB mit.

Neuzugang Gregor Mürkl feierte einen Einstand nach Maß. Der Mittelfeldspieler, der zu dieser Saison gemeinsam mit Patrick Littig und Manuel Schäffler vom 1.FC Sonthofen nach Durach gewechselt ist, erzielte in seinem ersten Heimspiel gleich zwei wichtige Treffer und ist daher mit dem Auftakt sehr zufrieden. „Vor dem ersten Spiel weiß man nie so genau, wo man steht. Wir haben eine gute Leistung gezeigt und zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gemacht“. Beim anstehenden Derby gegen den FCK erwartet er eine harte Aufgabe für seine Mannschaft. „Kempten war in den letzten Jahren immer schon ein schwerer Gegner. Für ein solches Spiel muss man keinen Spieler mehr extra motivieren. Wir wollen an die Leistung aus dem ersten Spiel anknüpfen und auch in Kempten drei Punkte holen“, sagt Mürkl.

Beim VfB Durach fallen gleich drei Torhüter aus

Durachs neuer Trainer Hans-Jörg Nisseler hofft für das Lokalderby auf die Rückkehr von Außenstürmer Tim Seefried, der zuletzt krankheitsbedingt nicht im Kader stand. Neben dem weiterhin verletzten Neuzugang Julian Feneberg (zuvor TSV Kottern, nun spielender Co-Trainer) fallen bei Durach mit Felix Wieder, Tobias Maier und Marco Löchle gleich drei Torhüter aus.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäuer Sport lesen Sie hier.