Allgäu Comets empfangen Ravensburg Razorbacks zum letzten Heimspiel der Hauptrunde

Mit einem Sieg gegen Ravensburg haben die Allgäu Comets das Ticket für die Play-offs so gut wie sicher. Davon will Cheftrainer Elias Gniffke aber nichts wissen.

05.08.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Zwar ist erst gerade erst Halbzeit in der Hauptrunde der German Football League (GFL). Für die Allgäu Comets, Erster der Südstaffel, steht am Sonntag (15 Uhr) aber bereits das letzte Heimspiel der regulären Saison an. Grund sind umfassende Umbaumaßnahmen im Kemptener Illerstadion, die kommende Woche beginnen. Zu Gast sind davor noch die Ravensburg Razorbacks, mit nur zwei Siegen aus acht Spielen Sechster im Süden.

Nach einem schwachen Saisonstart haben sich die Oberschwaben Ende Juli mit drei erfahrenen, ausländischen Spielern verstärkt. Prompt feierten die „Wildschweine“ aus Oberschwaben am vergangenen Wochenende beim 26:15 gegen die Munich Cowboys ihren zweiten Sieg.

Elias Gniffke: "Haben riesen Chance, Südmeister zu werden"

Das Hinspiel in Ravensburg (28:21) dominierten die Comets über weite Strecken, ließen die Razorbacks aber wieder herankommen und entschieden die Partie erst mit einem Touchdown in der letzten Minute für sich. „In dem Spiel haben wir als Team viel gelernt“, sagt Comets-Cheftrainer Elias Gniffke. Sollten die Kemptener auch das Rückspiel für sich entscheiden, haben sie das Ticket für die Play-offs bereits so gut wie sicher. „Ein Top-Vier-Platz ist uns kaum noch zu nehmen. Uns ist auch bewusst, dass wir eine riesen Chance haben, Südmeister zu werden“, sagt Gniffke.

Dennoch wiederholt der 33-Jährige bereits seit Saisonbeginn gebetsmühlenartig, das Team konzentriere sich immer nur auf das nächste Spiel. Und die Play-offs sowie sogar etwaige Heimspiele in der K.o.-Phase seien kein Thema. Vielmehr freue er sich auf die vorerst letzte Partie im Illerstadion, ehe vier Auswärtsfahrten in Folge anstehen: „Wir hoffen auf viele Fans. Immerhin ist es gewissermaßen unser Lokalderby. Die Stimmung in den vergangenen Heimspielen war bereits genial.“

Allgäu Comets haben neun neue Spieler im Kader

Mit dabei sind bei den Kometen auch einige neue Akteure. Acht U19-Spieler trainieren seit deren Saisonende vor drei Wochen bei den Bundesliga-Footballern mit. Der ein oder andere könne gegen Ravensburg auf sein Debüt in der GFL hoffen, sagt Gniffke. Zurück im Kemptener Kader ist zudem Ex-Komet Felix Sencar (Defensive End), der zuletzt in der Schweiz spielte.

