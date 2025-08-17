„Die Bergretter“, Staffel 17: Start, Sendetermin, Schauspieler - alle Infos

„Die Bergretter“ entführen die Zuschauer in die Welt eines engagierten Teams von Bergrettungskräften, das in einer fiktiven Station mitten in den Alpen stationiert ist. Vor der Kulisse majestätischer Berglandschaften zeigt die Serie packende Rettungsmissionen, die von den persönlichen Herausforderungen und Beziehungen der Protagonisten durchzogen sind. Mut, Zusammenhalt und die Gefahren des Rettungsdienstes stehen im Mittelpunkt, während zugleich die beeindruckende, aber oft unberechenbare alpine Natur eine zentrale Rolle spielt. Die Szenarien basieren auf realitätsnahen Darstellungen und spiegeln die anspruchsvollen Aufgaben wider, mit denen echte Bergretter täglich konfrontiert sind.

Die Serie lief 2024 bereits in ihrer 16. Staffel mit insgesamt fünf Episoden. Hier werfen wir einen Blick auf das aktuelle Jahr - wie liegen Start und Sendetermine von Staffel 17?

Start von „Die Bergretter“: Wann kommt Staffel 17?

Der exakte Termin ist mittlerweile bekannt: Die neue Staffel startet am 30. Oktober 2025. Das Portal featured hatte völlig recht mit der schon vor Monaten geäußerten Vermutung, dass die 17. Staffel von „Die Bergretter“ sieben – statt bisher fünf – Folgen haben wird. Darüber hinaus wissen die Kollegen, dass der vertraute Cast um Sebastian Ströbel, Luise Bähr und Markus Brandl uns erhalten bleibt.

„Die Bergretter“, Staffel 17: Die Sendetermine

„Die Bergretter“, Staffel 17: Die Sendetermine der neuen Folgen hat das ZDF bisher nicht offiziell veröffentlicht. Seit 2009 aber haben die „Bergretter“ ihren festen Sendeplatz: am Donnerstag um 20.15 Uhr. Falls der Sender beim bisherigen Schema bleibt, sieht der Plan folgendermaßen aus:

„Die Bergretter“, Staffel 17, Folge 1: Donnerstag, 30. Oktober 2025, 20.15 Uhr, ZDF

„Die Bergretter“, Staffel 17, Folge 2: Donnerstag, 6. November 2025, 20.15 Uhr, ZDF

„Die Bergretter“, Staffel 17, Folge 3: Donnerstag, 13. November 2025, 20.15 Uhr, ZDF

„Die Bergretter“, Staffel 17, Folge 4: Donnerstag, 20. November 2025, 20.15 Uhr, ZDF

„Die Bergretter“, Staffel 17, Folge 5: Donnerstag, 27. November 2025, 20.15 Uhr, ZDF

„Die Bergretter“, Staffel 17, Folge 6: Donnerstag, 4. Dezember 2025, 20.15 Uhr, ZDF

„Die Bergretter“, Staffel 17, Folge 7: Donnerstag, 11. Dezember 2025, 20.15 Uhr, ZDF

Der alte Fan-Traum von einem Crossover-Special zwischen den Top-Serien „Der Bergdoktor“ und „Die Bergretter“ könnte übrigens schneller in Erfüllung gehen als gedacht: Chef-Bergretter Sebastian Ströbel machte laut joyn.de in einem Video entsprechende Andeutungen.

Die bisherigen Episoden stehen in der Mediathek des ZDF als Stream zur Verfügung. Staffel 16 bleibt dort unabhängig von den linearen Sendeterminen bis zum 31. Oktober 2025 verfügbar – die Wiederholung ist also noch fast ein ganzes Jahr nach der Fernseh-Übertragung abrufbereit. Wir gehen davon aus, dass dieses Verfahren auch bei Staffel 17 so gehandhabt wird.

Besetzung von „Die Bergretter“: Welche Schauspieler sind dabei?

Offizielle Informationen über die kommende Besetzungsliste liegen noch nicht vor – man kann aber wohl davon ausgehen, dass wir viele der Darsteller und Darstellerinnen wiedersehen werden, insbesondere die Hauptdarsteller:

Sebastian Ströbel als Bergretter Markus Kofler

Luise Bähr als Sanitäterin Katharina Strasser

Markus Brandl als Bergretter Tobi Herbrechter

Robert Lohr als Hubschrauberpilot Michi Dörfler

Michael Pascher als Mechaniker Rudi Dolezal

Stefanie von Poser als Emilie Hofer

Heinz Marecek als Franz Marthaler

Gundula Niemeyer als Verena Auerbach

Martin Leutgeb als Polizist Gert

Martin Gruber als Andreas Marthaler

Martin Klempnow als Toni Stössl

Maxi Warwel als Kommissarin Jessika Pollath

Paula Paul als Bea Kleinert

Mia-Sophie Ballauf als Mia

Dustin Raschdorf als Lukas Hofer

Stefanie Robotka als Hanna Hofer

Ferdinand Seebacher als Simon Plattner

Stephanie Stumph als Sarah Kraus

Michaela Rosen als Johanna Marquardt

Nicholas Reinke als Dr. Nick Aichstetter

Mirko Lang als Benjamin Marasek

Lisa Kreuzer als Tante Maria

Tim Rietz als Leon Dörfler

Antonia Wiedemann als Hanna Hofer

Adrian Bräunig als Lukas Hofer

Steffen Groth als Lorenz König

Viktoria Ngotsé als Alexandra Winkler

André Röhner als Thomas Huber

Sonja Kirchberger als Elisa Rödder

Josephin Busch als Nina Reuther

Bleibt Sebastian Ströbel im „Bergretter“-Team?

Es gibt interessante Neuigkeiten rund um den Cast: Sebastian Ströbel ist bekanntlich weit mehr als nur der wagemutige Bergretter Markus Kofler, den er seit 2014 verkörpert. Seine schauspielerische Vielseitigkeit hat er zuletzt in Produktionen wie „Herzstolpern“ und „Die Beste zum Schluss“ unter Beweis gestellt – und sich sogar bei „Germany’s Next Topmodel“ blicken lassen.

Jetzt steht Ströbel vor einem spannenden Karrieresprung. RTL-CCO Inga Leschek verriet, dass der Sender neue Wege einschlägt: Während „Das Supertalent“ beim Sender keine Zukunft hat, sind frische Formate in Planung. Neben einer Primetime-Produktion mit GZSZ-Star Wolfgang Bahro entsteht derzeit eine neue Krimireihe mit Ströbel in der Hauptrolle. Produziert wird das Projekt von der NdF – dem Unternehmen, das bereits für Erfolgsserien wie „Der Bergdoktor“ und „Die Bergretter“ verantwortlich ist. Auguren gehen übrigens davon aus, dass Sebastian Ströbel aka Markus Kofler den Bergrettern trotz seines enger werdenden Terminkalenders treu bleibt.

Handlung in „Die Bergretter“: Wie könnte es in Staffel 17 weitergehen?

Markus Kofler steht nach einer schwierigen Zeit vor neuen Herausforderungen. Sein Geständnis an Alex führte nicht zu der erhofften Wendung, da sie sich dennoch von ihm trennte. Auch Nina, eine frühere Partnerin, zog einen Schlussstrich und verließ Ramsau.

Damit verlor Markus nicht nur Alex, sondern auch Nina. Doch Katharina, von der er bereits seit Staffel 13 getrennt ist, zeigte Mitgefühl und unterstützte ihn in dieser Phase. Ob zwischen Markus und Katharina in Staffel 17 vielleicht sogar ein neuer Anfang möglich sein wird? Und, Schlussstrich hin oder her: Nina, seine ehemalige Freundin, kehrt nach Ramsau zurück. Sie hatte sich mit einem Abschiedsbrief verabschiedet, in dem sie schrieb, sie könne Markus am besten helfen, indem sie geht. Doch die Geschichte zwischen den beiden scheint damit noch nicht beendet zu sein. Die aktuellen Dreharbeiten bestätigen ihre anhaltende Präsenz in der Serie. Zudem steht eine mögliche romantische Wiederannäherung zwischen Markus Kofler und Katharina im Raum, was für zusätzliche Spannung sorgt. Wir werden sehen – offizielle Infos zum neuen Plot konnten wir bisher nicht ausgraben.

Zur Erinnerung: Das passierte 2024 in der finalen Folge 5 von „Die Bergretter“, Staffel 16

Markus‘ Skitour mit Frederik endet tragisch: Frederik stürzt tödlich ab, als eine Schneeverwehung unter ihm nachgibt. Wegen des schlechten Wetters sucht Markus mit Frederiks Leichnam Schutz in einer Höhle, wo er überraschend Andrea trifft. Ihr seltsames Verhalten fällt ihm auf, doch er nimmt sie dennoch mit, als Michi sie per Helikopter abholt. Ein Funkspruch warnt vor der bewaffneten Fahrerin eines gestohlenen Geldtransporters. Markus und Michi vermuten, dass Andrea die Gesuchte ist, was zu gefährlichen Entwicklungen führt. Gleichzeitig erkennen Alex und Gert Andreas mögliche Motive und ihre Entschlossenheit, in ihrer Not alles zu riskieren.