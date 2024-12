„Unerlässlich für den Schutz der Bevölkerung“

Zu Beginn der Wintersaison fand die jährliche Dienstbesprechung der Lawinenkommission Schwangau statt. Dabei wurde der Tätigkeitsbericht aus dem vergangenen Winter von Obmann Georg Seel vorgestellt und die ersten organisatorischen Maßnahmen für die bevorstehende Saison besprochen.

Laut Bericht des Obmanns startete der vergangene Winter bereits Ende November 2023 mit massiven Schneefällen. Der Hochwinter war geprägt von außerordentlich milden Temperaturen, ehe Ende April 2024 noch einmal fast ein Meter Neuschnee im Bereich der Tegelberg-Bergstation fiel. Die Mitglieder der Lawinenkommission Schwangau waren bei allen Wetterverhältnissen im Gelände unterwegs und führten Besichtigungen sowie Schneedeckenuntersuchungen durch.

Die Auswertungen dienen dem Lawinenwarndienst Bayern mitunter als Grundlage für die Erstellung des Lawinenlage-Berichtes. Das amtliche Messfeld befindet sich in der Nähe der Tegelberg-Bergstation. Im vergangenen Winter wurden sieben Schneeprofile erstellt. Die maximale Schneehöhe wurde am 15. März 2024 mit 122 Zentimetern gemessen. Im Vorjahr waren es zwei Zentimeter weniger.

Bei der Lawinenwarndienst-Tagung des Landkreises Ostallgäu am 13. November wurden zwei ehemalige Mitglieder der Lawinenkommission Schwangau geehrt: Rudi Mitzdorf für 43 Jahre Tätigkeit sowie Bernd Singer für 23 Jahre. Geschäftsleiterin Christina Gebler, ebenfalls Mitglied des Gremiums, betonte: „Wir sind dankbar, dass wir zwei so engagierte und fachkundige Kollegen in unserer Kommission hatten.“

Die Lawinenkommission Schwangau besteht aktuell aus elf Mitgliedern. „Die Zusammensetzung der Lawinenkommission aus unterschiedlichen Bereichen wie der Polizei, Bergwacht, Tegelbergbahn und des Bauhofs ist eine ideale Kombination für die Aufgaben“, sagte Gebler.

Schwangaus 2. Bürgermeister Johann Stöger erklärte: „Der Einsatz der Lawinenkommission ist für den Schutz der Bevölkerung vor Lawinengefahren unerlässlich. Wir danken den Mitgliedern für ihr ehrenamtliches Engagement.“ (pm)