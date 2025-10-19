„Die Bergretter“: Start und Sendetermine von Staffel 17 - wann geht es weiter?

„Die Bergretter“ entführen die Zuschauer in die Welt eines engagierten Teams von Bergrettungskräften, das in einer fiktiven Station mitten in den Alpen stationiert ist. Vor der Kulisse majestätischer Berglandschaften zeigt die Serie packende Rettungsmissionen, die von den persönlichen Herausforderungen und Beziehungen der Protagonisten durchzogen sind. Mut, Zusammenhalt und die Gefahren des Rettungsdienstes stehen im Mittelpunkt, während zugleich die beeindruckende, aber oft unberechenbare alpine Natur eine zentrale Rolle spielt. Die Szenarien basieren auf realitätsnahen Darstellungen und spiegeln die anspruchsvollen Aufgaben wider, mit denen echte Bergretter täglich konfrontiert sind.

Wann startet die 17. Staffel von „Die Bergretter“? Wie lauten die Sendetermine? Und welche Darsteller gehören zum Cast? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um die 17. Staffel von „Die Bergretter“.

Start von „Die Bergretter“: Wann kommt Staffel 17?

Das ZDF hat vor einiger Zeit bestätigt, dass es mit Staffel 17 von „Die Bergretter“ weitergeht. Fans dürfen sich den Termin schon einmal im Kalender markieren: Am Donnerstag, 30. Oktober 2025, kehrt das Format mit neuen Episoden zurück.

„Die Bergretter“, Staffel 17: Die Sendetermine

Der Sender bleibt seinen bewährten Sendeterminen treu und hält auch in dieser Staffel am bekannten Ausstrahlungsschema fest. Die neuen Folgen von „Die Bergretter“ werden immer donnerstags zur Primetime um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Damit knüpft das Format nahtlos an die Gepflogenheiten der vergangenen Zeit an.

Hier die Sendetermine der 17. „Bergretter“-Staffel im Überblick:

„Die Bergretter“, Staffel 17, Folge 1: Donnerstag, 30. Oktober 2025, 20.15 Uhr, ZDF

„Die Bergretter“, Staffel 17, Folge 2: Donnerstag, 6. November 2025, 20.15 Uhr, ZDF

„Die Bergretter“, Staffel 17, Folge 3: Donnerstag, 13. November 2025, 20.15 Uhr, ZDF

„Die Bergretter“, Staffel 17, Folge 4: Donnerstag, 20. November 2025, 20.15 Uhr, ZDF

„Die Bergretter“, Staffel 17, Folge 5: Donnerstag, 27. November 2025, 20.15 Uhr, ZDF

„Die Bergretter“, Staffel 17, Folge 6: Donnerstag, 4. Dezember 2025, 20.15 Uhr, ZDF

„Die Bergretter“, Staffel 17, Folge 7: Donnerstag, 11. Dezember 2025, 20.15 Uhr, ZDF

Crossover-Special?

Der alte Fan-Traum von einem Crossover-Special zwischen den Top-Serien „Der Bergdoktor“ und „Die Bergretter“ könnte übrigens schneller in Erfüllung gehen als gedacht: Chef-Bergretter Sebastian Ströbel machte laut joyn.de in einem Video entsprechende Andeutungen.

Wiederholung von „Die Bergretter“

Die bisherigen Episoden stehen in der Mediathek des ZDF als Stream zur Verfügung. Staffel 16 bleibt dort unabhängig von den linearen Sendeterminen bis zum 31. Oktober 2025 verfügbar – die Wiederholung ist also noch bis zum Start der neuen Folgen abrufbereit.

Und wie sieht es mit den neuen Folgen aus? Das ZDF hat sich diesbezüglich auch geäußert. Die Folgen der 17. Staffel bleiben knapp ein Jahr, genauer gesagt bis zum 24. Oktober 2026, online.

Besetzung von „Die Bergretter“: Welche Schauspieler sind dabei?

Zum Cast der 17. Staffel von „Die Bergretter“ gehören wieder die bekannten Hauptfiguren, die die Sendung seit Jahren prägen. So ist Sebastian Ströbel erneut als Bergretter Markus Kofler zu sehen, während Luise Bähr in ihrer Rolle als Sanitäterin Katharina Strasser zurückkehrt. Auch Markus Brandl schlüpft wieder in die Rolle des Bergretters Tobi Herbrechter. Dies ist der Haupt-Cast der neuen Staffel:

Sebastian Ströbel als Bergretter Markus Kofler

Luise Bähr als Sanitäterin Katharina Strasser

Robert Lohr als Hubschrauberpilot Michi Dörfler

Michael Pascher als Mechaniker Rudi Dolezal

Markus Brandl als Bergretter Tobi Herbrechter

Stefanie von Poser als Emilie Hofer

Heinz Marecek als Franz Marthaler

Viktoria Ngotsé als Alexandra Winkler

Martin Leutgeb als Gert Holzer

Sonja Kirchberger als Elisa Rödder

Tina Engel als Monika Winkler

Felix Everding als Lukas Schlosser

Sebastian Ströbel bleibt im „Bergretter“-Team

Sebastian Ströbel ist bekanntlich weit mehr als nur der wagemutige Bergretter Markus Kofler, den er seit 2014 verkörpert. Seine schauspielerische Vielseitigkeit hat er in Produktionen wie „Herzstolpern“ und „Die Beste zum Schluss“ unter Beweis gestellt – und sich sogar bei „Germany’s Next Topmodel“ blicken lassen.

Jetzt steht Ströbel vor einem spannenden Karrieresprung. RTL-CCO Inga Leschek verriet, dass der Sender neue Wege einschlägt: Während „Das Supertalent“ beim Sender keine Zukunft hat, sind frische Formate in Planung. Neben einer Primetime-Produktion mit GZSZ-Star Wolfgang Bahro entsteht derzeit eine neue Krimireihe „Einsatz Seeler – Ein Lübeck-Krimi“ mit Ströbel in der Hauptrolle. Produziert wird das Projekt von der NdF – dem Unternehmen, das bereits für Erfolgsserien wie „Der Bergdoktor“ und „Die Bergretter“ verantwortlich ist. Trotz seines strengen Terminkalenders wird Sebastian Ströbel aka Markus Kofler den Bergrettern treu bleiben.

Handlung von „Die Bergretter“: Wie geht es weiter in Staffel 17?

Bisher sind drei Episoden-Titel plus Inhaltsangaben durchgesickert. Wir ergänzen diese Liste nach und nach für Sie:

Folge 1: „Stille Wasser“

Ein gemeinsamer Ausflug der Bergretter endet dramatisch, als Tobi beim Magnetfischen in einem abgelegenen Bergsee nicht nur eine Armbanduhr, sondern auch eine Leiche ans Tageslicht bringt. Es handelt sich um Daniel Prädel, der kurz zuvor als vermisst gemeldet wurde – ausgerechnet am Tag seines Scheidungstermins. Der Verdacht fällt schnell auf seine Noch-Ehefrau Maren, die bei Alex’ Besuch panisch flieht. Als ihre Tochter Leni später meldet, dass Maren nicht zum vereinbarten Treffen erschienen ist, beginnt eine nervenaufreibende Suche. Währenddessen geraten Markus und Alex beruflich aneinander, was Markus zu einer persönlichen Entscheidung drängt. Auch bei Tobi und Emilie brodelt es: Der abgelehnte Heiratsantrag, die bevorstehende Eröffnung des Petershofs und Tobis neue Idee sorgen für Spannungen.

Folge 2: „Vertrauen“

Ein Heißluftballon stürzt ab – und der Besitzer Gerhardt Hinzinger macht den noch unerfahrenen Markus für den Unfall verantwortlich. Doch Markus entdeckt schnell, dass etwas anderes dahintersteckt. Um seine Unschuld zu beweisen, begibt er sich trotz Verletzung mit Maya, der Schwester seiner Freundin, in die Berge auf die Suche nach der Kamera im Ballon. Gerhardt und sein Sohn Thomas setzen jedoch alles daran, die Wahrheit zu vertuschen.

Folge 3: „Ohne Ausweg“

Als Franziskas Kinder Lara und Luis bei einer Gletschertour verschwinden und die offizielle Suche eingestellt wird, droht sie aus Verzweiflung mit einem Sprung in die Tiefe. Markus verspricht, die Suche fortzusetzen – ohne zu wissen, dass es tatsächlich noch Hoffnung gibt. Auch abseits der Rettungsmissionen spitzt sich das Geschehen zu: Emilie steigt in den Wahlkampf ein, was Tobi skeptisch beobachtet. Mia sucht in der Ramsau nach einem Neuanfang, und Michi wird von einem unerwarteten Besuch überrascht.

Zur Erinnerung: Das passierte 2024 in der finalen Folge 5 von „Die Bergretter“, Staffel 16

Markus‘ Skitour mit Frederik endet tragisch: Frederik stürzt tödlich ab, als eine Schneeverwehung unter ihm nachgibt. Wegen des schlechten Wetters sucht Markus mit Frederiks Leichnam Schutz in einer Höhle, wo er überraschend Andrea trifft. Ihr seltsames Verhalten fällt ihm auf, doch er nimmt sie dennoch mit, als Michi sie per Helikopter abholt. Ein Funkspruch warnt vor der bewaffneten Fahrerin eines gestohlenen Geldtransporters. Markus und Michi vermuten, dass Andrea die Gesuchte ist, was zu gefährlichen Entwicklungen führt. Gleichzeitig erkennen Alex und Gert Andreas mögliche Motive und ihre Entschlossenheit, in ihrer Not alles zu riskieren.