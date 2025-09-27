Ein Tierpfleger der besonderen Art: Hier im Allgäu entstehen handgemachte Holzfiguren

„Als Selbstständiger muss man immer etwas sein. Jeder fragt: Was machst du denn?“, sagt Daniel Köpf aus Stiefenhofen. Als Spielzeugmacher will sich der 51-Jährige nicht bezeichnen, denn dafür gibt es eine Ausbildung. Aber Handwerker passt auch nicht ganz. Bei seinen Projekten geht es vor allem um die Natur, die Nachhaltigkeit, die Umwelterfahrung für Kinder und natürlich die Tiere. „So kam ich dann auf Tierpfleger.“

Lara Schäle

88167 Stiefenhofen

Regionalität