Ausstellung „Kluftingers Geheimnis“ ist bis April 2026 im Hutmuseum in Lindenberg zu sehen.

Bis April 2026

Krimi, Kässpatzen und Kurioses: Dieses Museum lüftet jetzt „Kluftingers Geheimnis“

„Kluftingers Geheimnis“: In einem Allgäuer Museum können die Besucherinnen und Besucher tiefer in die Welt des beliebten Krimi-Kommissars eintauchen.
Von Benjamin Schwärzler
    Die Autoren Michael Kobr und Volker Klüpfel haben die Kluftinger-Krimis geschrieben.
    Die Autoren Michael Kobr und Volker Klüpfel haben die Kluftinger-Krimis geschrieben. Foto: Ralf Lienert

    Das Deutsche Hutmuseum in Lindenberg lüftet „Kluftingers Geheimnis“. Die gleichnamige Sonderausstellung lässt die Besucherinnen und Besucher in den kommenden Monaten in die Welt des beliebten Allgäuer Kommissars eintauchen.

    Michael Kobr kommt zur Vernissage nach Lindenberg

    Die öffentliche Vernissage findet an diesem Sonntag (12. Oktober) um 11 Uhr statt. Anwesend ist auch Autor Michael Kobr, der zusammen mit seinem Kollegen Volker Klüpfel die ebenso schrullige wie liebenswerte Romanfigur Adalbert Ignatius Kluftinger aus Altusried (Oberallgäu) erdacht hat. Der erste Roman „Milchgeld“ ist 2003 erschienen und spielte zum Teil auch im Westallgäu. Mittlerweile gibt es 13 Bücher und fünf Verfilmungen.

    Von den Schauplätzen und Charakteren bis hin zu den spannenden Handlungssträngen – die Ausstellung liefert spannende Einblicke in die Entstehung der erfolgreichen Krimireihe rund um den Kässpatzenliebhaber. Vom Kommissariat über Kluftingers Zuhause bis hin zum berühmten Original-Passat aus den Filmen gibt es vieles zu entdecken.

    Kluftinger-Ausstellung ist bis 12. April 2026 in Lindenberg zu sehen

    „Kluftingers Geheimnis“ ist vom 12. Oktober bis 12. April zu sehen. Das Hutmuseum ist von Dienstag bis Sonntag von 9.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

    Die Ausstellung gibt es seit Oktober 2024. Sie war zunächst im Stadtmuseum in Memmingen zu sehen – und das bis vor wenigen Tagen. Lindenberg ist nun die erste Station der Wanderschaft.

