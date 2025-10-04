Gebühren teils vervierfacht: Das Bauen in dieser Gemeinde wird deutlich teurer.

Seit Mitte August laufen die Erschließungsarbeiten rund um das Neubaugebiet „Maierhöfen-West“. 15 Grundstücke entstehen hier. Voraussichtlich im November sollen die ersten Häuslebauer ihre künftigen Flächen für 215 Euro pro Quadratmeter kaufen können. Das Bauen darauf wird allerdings teurer: Der Gemeinderat hat jetzt neue Beiträge für den Anschluss neuer Gebäude an das Wasser- und Abwassernetz der Kommune beschlossen. Dass sich die Beträge teilweise mehr als vierfachen, hat seinen Grund: Die letzte Anpassung erfolgte 1992 beziehungsweise 1997.
Bauen im Allgäu
