Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Der Westallgäuer
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Weiler
Icon Pfeil nach unten

Bauen in Maierhöfen: Anschlussbeiträge für Wasser und Abwasser vervierfacht!

Bauen im Allgäu

Gebühren teils vervierfacht: Das Bauen in dieser Gemeinde wird deutlich teurer.

Die Gemeinde passt die Anschlussbeiträge für Wasser und Abwasser an – erstmals seit 1997. Wer betroffen ist und worauf sich alle Hausbesitzer einstellen müssen.
Von Olaf Winkler
    • |
    • |
    • |
    Derzeit erschließt die Gemeinde Maierhöfen 15 neue Baugrundstücke am westlichen Ortsrand. Wer dort baut, muss mit höheren Beiträgen für die Wasserver- und Abwasserentsorgung rechnen.
    Derzeit erschließt die Gemeinde Maierhöfen 15 neue Baugrundstücke am westlichen Ortsrand. Wer dort baut, muss mit höheren Beiträgen für die Wasserver- und Abwasserentsorgung rechnen. Foto: Olaf Winkler

    Seit Mitte August laufen die Erschließungsarbeiten rund um das Neubaugebiet „Maierhöfen-West“. 15 Grundstücke entstehen hier. Voraussichtlich im November sollen die ersten Häuslebauer ihre künftigen Flächen für 215 Euro pro Quadratmeter kaufen können. Das Bauen darauf wird allerdings teurer: Der Gemeinderat hat jetzt neue Beiträge für den Anschluss neuer Gebäude an das Wasser- und Abwassernetz der Kommune beschlossen. Dass sich die Beträge teilweise mehr als vierfachen, hat seinen Grund: Die letzte Anpassung erfolgte 1992 beziehungsweise 1997.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden