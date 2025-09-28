Neuer Bürgermobil nimmt Fahrt auf: Wer wen der Dienst im Westallgäu gedacht ist

Ein Projekt, das die Mobilität in den Gemeinden Sigmarszell, Hergensweiler und Weißensberg nachhaltig verbessern soll, geht am 1. Oktober an den Start: das Bürgermobil „Paule“. Getragen von einem im Mai dieses Jahres neu gegründeten Verein, richtet sich der Fahrdienst insbesondere an Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Sie sollen damit mehr Bewegungsfreiheit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bekommen, so das Ziel.
Neues Bürgermobil im Allgäu
