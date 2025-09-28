Icon Menü
Bürgermobil 'Paule': Neuer Fahrdienst verbessert Mobilität für Senioren nachhaltig

Neues Bürgermobil im Allgäu

Neuer Bürgermobil nimmt Fahrt auf: Wer wen der Dienst im Westallgäu gedacht ist

Am 1. Oktober geht „Paule“ an den Start, das neue Bürgermobil für Sigmarszell, Hergensweiler und Weißensberg. Wie es funktioniert, wer profitieren soll.
Von Susi Donner
    • |
    • |
    • |
    Gruppenbild mit Paule: Ab 1. Oktober sind die ersten Fahrten mit dem Bürgermobil. Das Fahrzeug, steht bereit, ebenso die Fahrer, Fahrerinnen und Koordinatorinnen. Im Bild die Vereinsvorsitzende Bärbel Schmid (hellblaue Jacke neben dem Schriftzug) Kassier Andreas Hauber (im Rollstuhl), sowie rechts hinter ihm die stellvertretende Vorsitzende Kathrin Garloff, dazu einige der künftigen Fahrerinnen, Fahrer und Koordinatorinnen. Foto: Susi Donner

    Ein Projekt, das die Mobilität in den Gemeinden Sigmarszell, Hergensweiler und Weißensberg nachhaltig verbessern soll, geht am 1. Oktober an den Start: das Bürgermobil „Paule“. Getragen von einem im Mai dieses Jahres neu gegründeten Verein, richtet sich der Fahrdienst insbesondere an Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Sie sollen damit mehr Bewegungsfreiheit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bekommen, so das Ziel.

