Neues Bürgermobil im Allgäu Neuer Bürgermobil nimmt Fahrt auf: Wer wen der Dienst im Westallgäu gedacht ist

Am 1. Oktober geht „Paule“ an den Start, das neue Bürgermobil für Sigmarszell, Hergensweiler und Weißensberg. Wie es funktioniert, wer profitieren soll.