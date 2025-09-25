„Ein Bürger will Bürgermeister werden“: CSU nominiert ihren Kandidaten in Heimenkirch

Jetzt ist es offiziell: Anton Eller ist der CSU-Kandidat für das frei werdende Amt des Bürgermeisters in Heimenkirch. Der 45-Jährige sitzt für die Christsozialen bereits seit 2020 im Gemeinderat. In seiner Bewerbungsrede betonte er vor allem seine Ortsverbundenheit: „Ein Bürger will Bürgermeister werden.“ Einen Rathauschef aus dem Ort habe es seit Anton Rasch, der das Amt bis 1972 inne hatte, in Heimenkirch nicht mehr gegeben.

