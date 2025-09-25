„Ein Bürger will Bürgermeister werden“: CSU nominiert ihren Kandidaten in Heimenkirch

Jetzt ist es offiziell: Anton Eller ist der CSU-Kandidat für das frei werdende Amt des Bürgermeisters in Heimenkirch. Der 45-Jährige sitzt für die Christsozialen bereits seit 2020 im Gemeinderat. In seiner Bewerbungsrede betonte er vor allem seine Ortsverbundenheit: „Ein Bürger will Bürgermeister werden.“ Einen Rathauschef aus dem Ort habe es seit Anton Rasch, der das Amt bis 1972 inne hatte, in Heimenkirch nicht mehr gegeben.
Kommunalwahl 2026 im Allgäu
