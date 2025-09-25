Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Der Westallgäuer
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Weiler
Icon Pfeil nach unten

CSU nominiert Anton Eller als Bürgermeisterkandidat in Heimenkirch

Kommunalwahl 2026 im Allgäu

„Ein Bürger will Bürgermeister werden“: CSU nominiert ihren Kandidaten in Heimenkirch

Der Chefsessel im Rathaus von Heimenkirch wird 2026 frei. Die CSU hat Anton Eller hierfür nominiert. Worauf er im Wahlkampf seinen Schwerpunkt setzen wird.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Anton Eller will Bürgermeister in Heimenkirch werden. Die CSU hat ihn nun offiziell als Kandidaten für die Kommunalwahl 2026 nominiert.
    Anton Eller will Bürgermeister in Heimenkirch werden. Die CSU hat ihn nun offiziell als Kandidaten für die Kommunalwahl 2026 nominiert. Foto: Olaf Winkler

    Jetzt ist es offiziell: Anton Eller ist der CSU-Kandidat für das frei werdende Amt des Bürgermeisters in Heimenkirch. Der 45-Jährige sitzt für die Christsozialen bereits seit 2020 im Gemeinderat. In seiner Bewerbungsrede betonte er vor allem seine Ortsverbundenheit: „Ein Bürger will Bürgermeister werden.“ Einen Rathauschef aus dem Ort habe es seit Anton Rasch, der das Amt bis 1972 inne hatte, in Heimenkirch nicht mehr gegeben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden