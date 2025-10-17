Gemeinsam Natur und Klima schützen

Für den Alpenverein als anerkannter Naturschutzverband ist der Schutz der Natur Teil seines Aufgabengebietes. Dazu gehört neben einer naturverträglichen Entwicklung des Alpenraumes auch die Umsetzung von Maßnahmen für einen effektiven Klimaschutz. Auch die Alpenvereinssektion Weiler möchte in diesem Bereich Verantwortung übernehmen und hat nach Möglichkeiten gesucht, um die durch Vereinsaktivitäten und Touren verursachten Treibhausgase zu kompensieren.

Vor Ort wurde die Vorstandschaft dann fündig: Das Dach unserer Vereinsgarage bot sich als idealen Standort für eine Fotovoltaikanlage an. Die Anlage wurde im Sommer 2025 mit großem ehrenamtlichem Engagement installiert und verfügt über eine Leistung von 22 kWp. Durch die Einspeisung der regenerativ erzeugten Energie trägt das Projekt wesentlich zur Reduzierung klimaschädlicher Emissionen bei und leistet einen wichtigen Beitrag auf dem Weg der Sektion zur Klimaneutralität.

Die Anlage ist im August 2025 erfolgreich in Betrieb gegangen und liefert bereits zuverlässig Strom. Um die erzeugte Energie bestmöglich und lokal zu nutzen, unterzeichneten Bürgermeister Tobias Paintner und der erste Vorsitzende des DAV Weiler, Konrad Schlank, kürzlich nun offiziell den Nutzungsvertrag mit der Gemeinde.

„Das Projekt ist eine echte Win-Win-Vereinbarung zwischen der Gemeinde Weiler-Simmerberg und dem DAV Weiler“, so die Vertragsunterzeichner. So konnte sogar schon in diesem Sommer der produzierte Strom für den Betrieb des Freibads genutzt werden.

