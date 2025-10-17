Rollender Protest: Senior fordert mit Plakat auf seinem Auto Tempo 30 im ganzen Ort

Es ist ein rollender Protest und gleichzeitig eine Aufforderung an die Mitbürger, den Fuß vom Gas zu nehmen. „Tempo 30 im ganzen Dorf“, fordert Dr. Günter Heim mit einem großen Plakat auf seinem Auto. Zuvor waren alle Versuche, über Gespräche eine Temporeduzierung in Weiler-Simmerberg (Westallgäu) zu erreichen, gescheitert.

Der Urologe ist ein gebürtiger Weilerer. Vielen Bürgern seiner Heimatgemeinde sind zu schnell fahrende Autos ein Dorn im Auge. Darauf hat Heim in einem Leserbrief aufmerksam gemacht. Das Problem griffen weitere Bürgerinnen und Bürger auf und forderten in Zuschriften an die Westallgäuer Zeitung ebenfalls eine Tempobegrenzung in der Marktgemeinde Weiler-Simmerberg.

Die gibt es zwar in den Seitenstraßen aber nicht auf den Hauptverbindungen, für die Landratsamt und Staatliches Bauamt zuständig sind.

Nicht zufrieden mit der Antwort des Bürgermeisters

Das bekam Heim auch bei einem Gespräch zu hören, zu dem ihn Bürgermeister Tobias Paintner eingeladen hatte. Die Gemeinde sei nicht zuständig und könne auch nichts machen, habe er zu hören bekommen. „Das kann man nicht einfach sitzen lassen“, sagt Heim. Ein Gesetz, das vielleicht vor 50 Jahren aufgestellt worden ist, muss man ändern können.“ Das damalige Verkehrsaufkommen sei mit dem heutigen nicht zu vergleichen.

Die Angelegenheit auf sich beruhen lassen, will er nicht. Die Bevölkerung, sagt Heim, sollte „nicht Ruhe geben und insistieren“. So versteht er auch das Plakat, das er vor einigen Tagen am Heck seines Autos angebracht hat. Er hätte es noch gerne größer gemacht. Das gehe am Auto aber nicht.

Günter Heim appelliert an seine Mitbürger

Günter Heim versteht das Plakat auch als Appell an die Bürgerinnen und Bürger seiner Heimatgemeinde Weiler-Simmerberg, im Ort mit Rücksicht auf andere langsamer zu fahren. „Alle Weilerer können 30 fahren. Dann müssen auch die Schweizer und Österreicher, die einfach durch unseren Ort rasen, auch langsamer fahren“.