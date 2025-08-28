Diese drei Kandidatinnen und Kandidaten möchten Bürgermeister von Maierhöfen werden

Nach einer „engagierten, führungsstarken Persönlichkeit mit kommunalem Verständnis, sozialer Kompetenz“ hat zuletzt die Wählergemeinschaft Maierhöfen gesucht, weil Bürgermeister Martin Schwarz seinen Posten zur Kommunalwahl am 8. März abgeben möchte. Nun präsentiert sie drei potenzielle Nachfolgerinnen und Nachfolger, von denen bei der Aufstellungsversammlung am Donnerstag, 13. November (19 Uhr) einer zum Kandidaten gekürt wird.
Amtsinhaber Martin Schwarz hört auf
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden