Drei Kandidaten stellen sich für das Bürgermeisteramt in Maierhöfen vor

Amtsinhaber Martin Schwarz hört auf

Diese drei Kandidatinnen und Kandidaten möchten Bürgermeister von Maierhöfen werden

Amtierender Rathauschef, Informatikerin oder Hauptamtsleiter: Wer 2026 in Maierhöfen Nachfolgerin oder Nachfolger von Bürgermeister Martin Schwarz?
Von Lukas Huber
    Martin Schwarz hört im kommenden Jahr als Bürgermeister von Maierhöfen auf. Inzwischen gibt es drei potenzielle Nachfolger.
    Martin Schwarz hört im kommenden Jahr als Bürgermeister von Maierhöfen auf. Inzwischen gibt es drei potenzielle Nachfolger. Foto: Lukas Huber (Archiv), Olaf Winkler (Archiv)

    Nach einer „engagierten, führungsstarken Persönlichkeit mit kommunalem Verständnis, sozialer Kompetenz“ hat zuletzt die Wählergemeinschaft Maierhöfen gesucht, weil Bürgermeister Martin Schwarz seinen Posten zur Kommunalwahl am 8. März abgeben möchte. Nun präsentiert sie drei potenzielle Nachfolgerinnen und Nachfolger, von denen bei der Aufstellungsversammlung am Donnerstag, 13. November (19 Uhr) einer zum Kandidaten gekürt wird.

