„Endlich Platz“: Dieser Allgäuer Forstbetrieb stemmt ein Millionenprojekt

Seinen Forstbetrieb hat Peter Straubinger 2003 gegründet – und seither ging die Entwicklung stets aufwärts. So beschäftigt er inzwischen 22 Mitarbeiter. Nun gibt es in der Firmengeschichte ein Millionenprojekt: Straubinger hat ein großes Gewerbeobjekt erworben und vereint erstmals Werkstatt, Lager und Büro an einem Standort an der Gemeindegrenze zwischen Opfenbach und Heimenkirch. Und hier gibt es, was dem Unternehmer lange Zeit fehlte: Er hat nun „endlich Platz“, wie er sagt.

88145 Opfenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Forstbetrieb Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Millionenprojekt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis