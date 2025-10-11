Icon Menü
Forstbetrieb Straubinger bei Heimenkirch und Opfenbach im Allgäu zieht in größeres Domizil

Neues Domizil für Geräte und Mitarbeiter

„Endlich Platz“: Dieser Allgäuer Forstbetrieb stemmt ein Millionenprojekt

Peter Straubinger bezieht mit seinem Unternehmen neue Räume an der Grenze von Heimenkirch zu Opfenbach. Welche Vorteile er sieht und wer der größte Kunde ist.
Von Olaf Winkler
    2003 hat sich Peter Straubinger mit seinem Forstbetrieb selbstständig gemacht.  
    2003 hat sich Peter Straubinger mit seinem Forstbetrieb selbstständig gemacht. Foto: Olaf Winkler

    Seinen Forstbetrieb hat Peter Straubinger 2003 gegründet – und seither ging die Entwicklung stets aufwärts. So beschäftigt er inzwischen 22 Mitarbeiter. Nun gibt es in der Firmengeschichte ein Millionenprojekt: Straubinger hat ein großes Gewerbeobjekt erworben und vereint erstmals Werkstatt, Lager und Büro an einem Standort an der Gemeindegrenze zwischen Opfenbach und Heimenkirch. Und hier gibt es, was dem Unternehmer lange Zeit fehlte: Er hat nun „endlich Platz“, wie er sagt.

