Früherer Baustart für Straßenprojekt in Stiefenhofen: Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit

Straßen im Allgäu

In dieser Gemeinde startet ein wichtiges Straßenbauprojekt nun doch früher als gedacht

Die Gemeinde Stiefenhofen nimmt in zwei Ortsteilen viel Geld in die Hand. Eine Baustelle hat bereits begonnen. Was sich für die Bürger verbessern soll.
Von Benjamin Schwärzler
    Die Gemeinde Stiefenhofen saniert die Gemeindeverbindungsstraße bei Mutten. Auch ein neuer Durchlass wurde eingebaut.
    Die Gemeinde Stiefenhofen saniert die Gemeindeverbindungsstraße bei Mutten. Auch ein neuer Durchlass wurde eingebaut. Foto: Christian Hauber

    Gute Nachrichten für Stiefenhofen: Der Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße im Ortsteil Rutzhofen wird wohl doch noch in diesem Jahr beginnen. Zuletzt hatten Planer und Gemeinde damit gerechnet, dass es wohl erst 2026 losgeht.

