In dieser Gemeinde startet ein wichtiges Straßenbauprojekt nun doch früher als gedacht

Gute Nachrichten für Stiefenhofen: Der Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße im Ortsteil Rutzhofen wird wohl doch noch in diesem Jahr beginnen. Zuletzt hatten Planer und Gemeinde damit gerechnet, dass es wohl erst 2026 losgeht.
Straßen im Allgäu
