Diese Gemeinde fordert Tempolimit auf der wichtigsten Bundesstraße im Allgäu

Die Situation an den Bushaltestellen in den Hergensweiler Ortsteilen Mollenberg und Obernützenbrugg spitzt sich zu: Weil die Gemeinde neuerdings keinen eigenen Kleinbus mehr hat, müssen Grundschüler nun mit dem ÖPNV fahren – und dabei die vielbefahrene B12 queren. Bürgermeister Wolfgang Strohmaier fordert deshalb vom Landratsamt Lindau Maßnahmen für mehr Sicherheit. Auch ein Tempolimit von 70 Stundenkilometern bleibt Thema.
Weil Grundschüler die Straße queren
