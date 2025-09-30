Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Der Westallgäuer
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Weiler
Icon Pfeil nach unten

Gefahr für Schulkinder: Bürgermeister im Allgäu fordert Tempolimit auf der B12

Weil Grundschüler die Straße queren

Diese Gemeinde fordert Tempolimit auf der wichtigsten Bundesstraße im Allgäu

Schüler müssen bei Hergensweiler die B12 queren, um zum Bus zu kommen. Der Bürgermeister fordert eine Verkehrsschau. Warum sich die Gefahr nun verschärft hat.
Von Susi Donner
    • |
    • |
    • |
    Dies ist die Bundestraße B12 aus der Luft in Richtung Hergensweiler/Wangen. Dort gilt Tempo 100 und es gibt kein Überholverbot.
    Dies ist die Bundestraße B12 aus der Luft in Richtung Hergensweiler/Wangen. Dort gilt Tempo 100 und es gibt kein Überholverbot. Foto: Susi Donner

    Die Situation an den Bushaltestellen in den Hergensweiler Ortsteilen Mollenberg und Obernützenbrugg spitzt sich zu: Weil die Gemeinde neuerdings keinen eigenen Kleinbus mehr hat, müssen Grundschüler nun mit dem ÖPNV fahren – und dabei die vielbefahrene B12 queren. Bürgermeister Wolfgang Strohmaier fordert deshalb vom Landratsamt Lindau Maßnahmen für mehr Sicherheit. Auch ein Tempolimit von 70 Stundenkilometern bleibt Thema.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden