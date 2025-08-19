Icon Menü
Gemeinde Hergensweiler schafft Schulbus ab – Kinder nutzen künftig Linienbus

Wie kommen die Kinder zur Schule?

In dieser Gemeinde wird es keinen gemeindeeigenen Schulbus mehr geben

Die Gemeinde hatte unter den Eltern nach einem Fahrer für den Bus gesucht, aber niemanden gefunden. Auf welche Lösung die Gemeinde jetzt setzt.
Von Maximilian Ost
    Mitten im Dorf liegt die Grundschule, das gelbe Gebäude im Vordergrund, mit angrenzendem Pausenhof.
    Mitten im Dorf liegt die Grundschule, das gelbe Gebäude im Vordergrund, mit angrenzendem Pausenhof. Foto: Susi Donner (Archiv)

    Was tun, wenn niemand die Kinder zur Schule fahren will? Diese Frage stellte sich der Gemeinderat Hergensweiler in seiner jüngsten Sitzung und fand eine klare Antwort: Ab September werden beförderungsberechtigte Grundschüler mit einem Linienbus des Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbunds (Bodo) zur Schule fahren, die Gemeinde übernimmt die Kosten für das ÖPNV-Ticket der Schülerinnen und Schüler.

