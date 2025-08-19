In dieser Gemeinde wird es keinen gemeindeeigenen Schulbus mehr geben

Was tun, wenn niemand die Kinder zur Schule fahren will? Diese Frage stellte sich der Gemeinderat Hergensweiler in seiner jüngsten Sitzung und fand eine klare Antwort: Ab September werden beförderungsberechtigte Grundschüler mit einem Linienbus des Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbunds (Bodo) zur Schule fahren, die Gemeinde übernimmt die Kosten für das ÖPNV-Ticket der Schülerinnen und Schüler.
Wie kommen die Kinder zur Schule?
