Kräuter, Geister und Laternen: Das hat der Skywalk Allgäu in diesem Herbst zu bieten

Der Herbst übt seit Jahrhunderten eine besondere Faszination auf die Menschen aus. Die Blätter färben sich bunt, die Tiere legen ihre Vorräte an, der Wald zieht sich zurück. Ein echtes Naturschauspiel. Die Waldwelt Skywalk Allgäu in Scheidegg hat passend dazu nun ihr Herbst-Programm vorgelegt. Was Familien dort in den nächsten Wochen entdecken können.

Waldkräuterfest findet am 19. Oktober statt

Erlebnisführung „Nachts zwischen Wurzeln und Wäldern“ (19. und 20. September). Die Veranstaltung ist ausgebucht.

Waldkräuterfest (19. Oktober). Spitzwegerich, Gänseblümchen und Löwenzahn sind im Westallgäu am weitesten verbreitet. „Sie wachsen fast überall – auf Wiesen, am Straßenrand und in der Nähe von Wegen“, sagt Theresia Specht. Spitzwegerich beispielsweise sei auch vielseitig einsetzbar, von Hustensaft über Tee bis hin zur Behandlung von Insektenstichen. Die Kräuterfrau der Waldwelt Allgäu vertieft von 10 bis 18 Uhr zusammen mit weiteren Expertinnen wie Marlies Bader, Gerti Epple, Adelheid Lingg und Christine Giera das Waldkräuter-Wissen der Besucher. Kinder können eigenes Kräutersalz herstellen.

Waldgeisterparty (24. und 25. Oktober). Die Schauspieler der Jungen Bühne Lindenberg werden mit gruseligen Verkleidungen und szenischen Darstellungen den Besuchern am Freitag und Samstag von 19.30 Uhr bis 22 Uhr das Fürchten lehren. „Unser Gelände ist zu 75 Prozent bewaldet und bietet daher die perfekte Location für diese Veranstaltung“, sagt Marketingleiterin Alisa Schneider.

Icon vergrößern Das Parkgelände von oben. Fast 75 Prozent des Areals sind bewaldet. Foto: Waldwelt Skywalk Allgäu Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Parkgelände von oben. Fast 75 Prozent des Areals sind bewaldet. Foto: Waldwelt Skywalk Allgäu

Goldene Herbstwoche (31. Oktober bis 9. November). In den bayerischen Herbstferien gibt es ein kostenloses Extra-Programm mit Lichterfest, Laternenumzug und Lesungen. Ein Nachtwächter führt in 40 Metern Höhe über den 540 Meter langen Baumwipfelpfad.

Sykwalk veranstaltet Weihnachtsmarkt

Waldweihnacht (13. und 14. Dezember) Im Hintergrund laufen bereits die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt mit großem Rahmenprogramm. An beiden Tagen sind auch der Skywalk und die 70 Erlebnis-Stationen im Wald zugänglich.

Lage Die Waldwelt Skywalk Alllgäu liegt in Scheidegg im Ortsteil Oberschwenden. Er wurde im Oktober 2010 eröffnet. Der Naturerlebnispark zieht jährlich rund 190.000 Besucher an. Trägerin ist die Katholische Jugendfürsorge (KJF) der Diözese Augsburg.

Öffnungszeiten Die Waldwelt ist bis einschließlich 9. November täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ab dem 14. November gelten dann verkürzte Winter-Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Ausnahme: In den bayerischen Schulferien ist immer täglich geöffnet. Letzter Einlass ist eine Stunde vor Schließung.

