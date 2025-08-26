Neuer Premiumwanderweg Dieser neue Wanderweg im Allgäu bietet großartige Sicht auf die Alpen und den Bodensee

Im Westallgäu ist ein grenzüberschreitender Premiumwanderweg geplant. Was er Wanderern zu bieten hat und welche touristischen Hotspots im Allgäu und Vorarlberg er verbindet.