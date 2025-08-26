Icon Menü
Neuer Premiumwanderweg in Scheidegg verbindet Alpenblick und Bodensee

Neuer Premiumwanderweg

Dieser neue Wanderweg im Allgäu bietet großartige Sicht auf die Alpen und den Bodensee

Im Westallgäu ist ein grenzüberschreitender Premiumwanderweg geplant. Was er Wanderern zu bieten hat und welche touristischen Hotspots im Allgäu und Vorarlberg er verbindet.
Von Peter Mittermeier
    •
    •
    •
    Der Premiumwanderweg von Scheidegg auf den Pfänder eröffnet schöne Aussichten.
    Der Premiumwanderweg von Scheidegg auf den Pfänder eröffnet schöne Aussichten. Foto: Thomas Gretler

    Die Gemeinde Scheidegg will zusammen mit ihren Nachbarorten in Vorarlberg das Thema Premiumwandern vertiefen. Geplant ist der Ausbau eines Premiumwanderweges auf dem Pfänderrücken. Er führt vom Scheidegger Kurhaus bis auf die Spitze des Pfänders. „Wir sind überzeugt, dass so für jeden Wandergast ein attraktives Angebot geschaffen werden kann, egal ob es eine Familie, ein Senior, eine Gruppe oder ein Alleinreisender ist“, sagt Scheideggs Bürgermeister Uli Pfanner.

