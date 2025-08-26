Dieser neue Wanderweg im Allgäu bietet großartige Sicht auf die Alpen und den Bodensee

Die Gemeinde Scheidegg will zusammen mit ihren Nachbarorten in Vorarlberg das Thema Premiumwandern vertiefen. Geplant ist der Ausbau eines Premiumwanderweges auf dem Pfänderrücken. Er führt vom Scheidegger Kurhaus bis auf die Spitze des Pfänders. „Wir sind überzeugt, dass so für jeden Wandergast ein attraktives Angebot geschaffen werden kann, egal ob es eine Familie, ein Senior, eine Gruppe oder ein Alleinreisender ist“, sagt Scheideggs Bürgermeister Uli Pfanner.
Neuer Premiumwanderweg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden