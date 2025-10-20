Dieser Friedhof „gleicht einer Steinwüste statt einer Grünanlage“

Viel Grau und wenig Grün prägen den Friedhof nördlich der Pfarrkirche in Opfenbach. Das soll sich im Laufe der nächsten Jahre ändern. Ein Konzept für die Umgestaltung hat jetzt die Planerin Elke Zimmermann im Gemeinderat vorgestellt. Es sieht insbesondere vor, dass es auf dem Gottesacker künftig auch Baumbestattungen geben soll. Dazu will die Gemeinde ein zusätzliches Grundstück in den Friedhof integrieren.
Neue Bestattungsformen gefragt
