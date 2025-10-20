Icon Menü
In Opfenbach soll es Baumgräber und mehr Grün auf dem Friedhof geben

Neue Bestattungsformen gefragt

Dieser Friedhof „gleicht einer Steinwüste statt einer Grünanlage“

Das soll sich jetzt ändern. Die Gemeinde plant mehr Grün und Baumgräber auf dem Gottesacker. Was sie dafür alles unternimmt.
Von Olaf Winkler
    •
    •
    •
    Derzeit dominieren graue, sonnige Flächen den Friedhof in Opfenbach.
    Derzeit dominieren graue, sonnige Flächen den Friedhof in Opfenbach. Foto: Olaf Winkler

    Viel Grau und wenig Grün prägen den Friedhof nördlich der Pfarrkirche in Opfenbach. Das soll sich im Laufe der nächsten Jahre ändern. Ein Konzept für die Umgestaltung hat jetzt die Planerin Elke Zimmermann im Gemeinderat vorgestellt. Es sieht insbesondere vor, dass es auf dem Gottesacker künftig auch Baumbestattungen geben soll. Dazu will die Gemeinde ein zusätzliches Grundstück in den Friedhof integrieren.

