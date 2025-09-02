Diese wichtige Kreisstraße im Allgäu ist seit Montag gesperrt

Seit Montag ist die Kreisstraße LI5, die Grünenbach und Gestratz verbindet, gesperrt. Dort gibt es bis voraussichtlich Ende des Jahres für den Verkehr kein Durchkommen. Grund dafür ist, dass dort ein neuer Geh- und Radweg gebaut wird.

Baustelle zwischen Gestratz und Grünenbach: Das ist der Stand

Insbesondere die Arbeiten an der Argenbrücke machen die Vollsperrung nötig. Wie berichtet, wird sie verbreitert, damit künftig Radler und Passanten das Bauwerk auf östlicher Seite sicher passieren können. Zeitgleich wird auf Höhe Thalendorf ein Durchlass unter der Fahrbahn für die Querung gebaut.

Insgesamt sollen die Bauarbeiten, die bereits vor einem Monat begonnen haben, bis Sommer dauern. Nach Angaben des Staatlichen Bauamts Kempten gingen sie „zügig voran und befinden sich nach vier Wochen Bauzeit in einem optimalen Verlauf“. Den Anliegern sei eine provisorische Behelfsumfahrung eingerichtet worden. Der Verkehr wird über Schönau, Röthenbach und Steinegaden umgeleitet.

Vollsperrung schränkt Busverkehr massiv ein

Besonders betroffen ist der Busverkehr (wir berichteten). Laut Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (Bodo) gibt es Einschränkungen auf den Linien 731 (Weiler - Röthenbach - Isny), 732 (Lindenberg - Röthenbach - Isny) und 733 (Oberstaufen - Röthenbach - Isny). Fahrgäste sollten sich vorher über die elektronische Fahrplanauskunft zu den Details erkundigen.