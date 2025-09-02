Icon Menü
Kreisstraße LI5 im Allgäu bis Ende 2025 gesperrt – Umleitungen und Baufortschritt

Neuer Geh- und Radweg

Diese wichtige Kreisstraße im Allgäu ist seit Montag gesperrt

Strecke zwischen Grünenbach und Gestratz ist für mehrere Monate nicht befahrbar. Was der aktuelle Stand des Projekts ist, wie der Verkehr umgeleitet wird.
Von Lukas Huber
    Die LI5 zwischen Gestratz und Grünenbach ist seit Monat gesperrt. Das hängt mit dem Bau des neuen Geh- und Radwegs zusammen.
    Die LI5 zwischen Gestratz und Grünenbach ist seit Monat gesperrt. Das hängt mit dem Bau des neuen Geh- und Radwegs zusammen. Foto: Lukas Huber

    Seit Montag ist die Kreisstraße LI5, die Grünenbach und Gestratz verbindet, gesperrt. Dort gibt es bis voraussichtlich Ende des Jahres für den Verkehr kein Durchkommen. Grund dafür ist, dass dort ein neuer Geh- und Radweg gebaut wird.

    Baustelle zwischen Gestratz und Grünenbach: Das ist der Stand

    Insbesondere die Arbeiten an der Argenbrücke machen die Vollsperrung nötig. Wie berichtet, wird sie verbreitert, damit künftig Radler und Passanten das Bauwerk auf östlicher Seite sicher passieren können. Zeitgleich wird auf Höhe Thalendorf ein Durchlass unter der Fahrbahn für die Querung gebaut.

    Insgesamt sollen die Bauarbeiten, die bereits vor einem Monat begonnen haben, bis Sommer dauern. Nach Angaben des Staatlichen Bauamts Kempten gingen sie „zügig voran und befinden sich nach vier Wochen Bauzeit in einem optimalen Verlauf“. Den Anliegern sei eine provisorische Behelfsumfahrung eingerichtet worden. Der Verkehr wird über Schönau, Röthenbach und Steinegaden umgeleitet.

    Vollsperrung schränkt Busverkehr massiv ein

    Besonders betroffen ist der Busverkehr (wir berichteten). Laut Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (Bodo) gibt es Einschränkungen auf den Linien 731 (Weiler - Röthenbach - Isny), 732 (Lindenberg - Röthenbach - Isny) und 733 (Oberstaufen - Röthenbach - Isny). Fahrgäste sollten sich vorher über die elektronische Fahrplanauskunft zu den Details erkundigen.

