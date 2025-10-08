Dieser Laden im Westallgäu wäre ohne ehrenamtliche Hilfe längst geschlossen

Das Beispiel Niederstaufen zeigt es: Dorfläden sind längst nicht überall eine Erfolgsgeschichte. Umso zufriedener sind die Vorstandsmitglieder des „Kromer“ in Opfenbach, denn der Laden steht zehn Jahre nach seiner Eröffnung im Oktober 2015 ohne Schulden und wirtschaftlich insgesamt gut da. Eine Säule des Erfolgs ist der ehrenamtliche Einsatz vieler Bürgerinnen und Bürger.
Nahversorgung auf dem Dorf
