Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Der Westallgäuer
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Weiler
Icon Pfeil nach unten

„Kromer“ in Opfenbach: Erfolgreicher Dorfladen besteht seit zehn Jahren

Nahversorgung auf dem Dorf

Dieser Laden im Westallgäu wäre ohne ehrenamtliche Hilfe längst geschlossen

„Kromer“ in Opfenbach feiert Zehn-Jahr-Jubiläum. Wie die Erfolgsbilanz des kleinen Nahversorgers ausfällt und wie er sich seit 2015 entwickelt hat.
Von Olaf Winkler
    • |
    • |
    • |
    Der Opfenbacher Dorfladen deckt mit etwa 150 Quadratmetern Verkaufsfläche die Grundversorgung im Dorf ab.
    Der Opfenbacher Dorfladen deckt mit etwa 150 Quadratmetern Verkaufsfläche die Grundversorgung im Dorf ab. Foto: Olaf Winkler

    Das Beispiel Niederstaufen zeigt es: Dorfläden sind längst nicht überall eine Erfolgsgeschichte. Umso zufriedener sind die Vorstandsmitglieder des „Kromer“ in Opfenbach, denn der Laden steht zehn Jahre nach seiner Eröffnung im Oktober 2015 ohne Schulden und wirtschaftlich insgesamt gut da. Eine Säule des Erfolgs ist der ehrenamtliche Einsatz vieler Bürgerinnen und Bürger.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden