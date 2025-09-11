Kurioser Diebstahl in Hergensweiler: Unbekannter klaut Dachrinnen

In Hergensweiler ist es zu einem ungewöhnlichen Diebstahl gekommen. Ein Unbekannter hat von einem Vereinsheim Dachrinnen gestohlen. Die Polizei ermittelt.

Schützenverein hat keine Dachrinnen mehr

Ein Angehöriger des Schützenvereins in Hergensweiler hatte bei der Polizei den Diebstahl von Dachrinnen gemeldet. Laut Angaben der Beamten wurden die Teile im Zeitraum vom 5. September, 14:00 Uhr bis zum 8. September, 16:00 Uhr gestohlen.

Diebstahl in Hergensweiler: Polizei sucht Zeugen

Wie hoch der Schaden am Vereinsheim ist, muss noch geklärt werden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, soll sich bei der Polizei Lindenberg unter der Telefonnummer 08381/92010 melden.

