Drama, Jazz und Fatih Akin: Dieses Allgäuer Kino bringt 7 besondere Filme auf die Leinwand

Nach der Sommerpause beginnt in Lindenberg in diesem Monat die neue Filmriss-Staffel. Jeden dritten Donnerstag im Monat zeigt der Kinoclub in Zusammenarbeit mit dem Neuen Krone Kino Lindenberg einen ausgewählten Film.

Im Herbst- und Winterprogramm haben Besucher die Wahl zwischen verschiedenen Dramen und Tragikomödien. Die Filme sind aktuell und feierten teilweise erst in diesem Jahr ihre Premiere in deutschen Kinos. Ein Höhepunkt im neuen Programm ist eine zusätzliche Sonderveranstaltung im Januar, bei der Regisseur Harry Putz zu Gast ist. Das ist das genaue Programm.

Auftakt am 18. September mit Drama „Köln 75“

Donnerstag, 18. September: Den Auftakt der neuen Staffel macht das Drama „Köln 75“. Der Film basiert auf einer wahren Geschichte und erzählt vom Konzert des Jazz-Pianisten Keith Jarrett in der Kölner Oper. Organisiert von Schülerin Vera Brandes, führt es zu der meistverkauften Jazz-Soloplatte aller Zeiten: „Köln Concert“ von 1975.

16. Oktober: In dem Drama „Die guten und die besseren Tage“ lernen sich drei sehr unterschiedliche Frauen in einer Entzugsklinik kennen. Gemeinsam wagen sie einen radikalen Neuanfang.

20. November: Im November präsentiert der Filmclub das Drama „The Ballad of Wallis Island“. Der Film erzählt von einem unerwarteten Wiedersehen zwei ehemaliger Bandkollegen auf der abgelegenen Insel.

18. Dezember: „Rose – eine unvergessliche Reise nach Paris“ heißt die Tragikomödie, die im Dezember im Neue Krone Kino laufen wird. Sie erzählt von einer Frau mit Schizophrenie, die sich noch einmal ins Leben stürzt.

Regisseur Harry Putz ist am 29. Januar zu Gast

15. Januar: In der Tragikomödie „Der letzte Takt“ geht es um ein isländisches Kammerorchester, einen gefeierten Cellisten und das fragile Gleichgewicht zwischen Kunst, Anspruch und menschlichem Miteinander.

29. Januar: Im Januar veranstaltet der Kinoclub gleich zwei Filmvorstellungen. Bei der Sondervorstellung des Dokumentarfilms „Requiem in Weiß – Das würdelose Sterben unserer Gletscher“ wird Regissuer Harry Putz im Neue Krone Kino zu Gast sein.

19. Februar: Den Abschluss der Filmriss-Staffel bildet das Drama „Amrum“. Der Film von Fatih Akin erzählt von Ende des Zweiten Weltkriegs auf der nordfriesischen Insel. Seine Weltpremiere hatte der Film auf dem Filmfest in Cannes. Teil der Besetzung ist unter anderem der bekannte Schauspieler Matthias Schweighöfer.

Einlass ist immer um 19.30 Uhr, Filmstart um 20 Uhr. Der Kinoclub empfängt seine Besucher mit einer kleinen Überraschung, passend zum jeweiligen Film.

Karten zu den Vorstellungen gibt es direkt im Kino oder online auf www.kino-lindenberg.de