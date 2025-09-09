Icon Menü
Neue Sitztreppe der Hausbachflitzer in Weiler: Eröffnung dauert etwa zwei Wochen

Projekt der Hausbachflitzer

Neue Sitztreppe im Zentrum von Weiler: Warum sie aktuell noch gesperrt ist

Der Verein Hausbachflitzer hat ein neues Projekt im Ortskern von Weiler umgesetzt. Wann es eröffnet werden soll.
Von Lukas Huber
    Die neuen Sitzstufen sollen Passanten im Ortskern von Weiler künftig einen lauschigen Platz am Hausbach bieten. Noch sind sie aber gesperrt.
    Die neuen Sitzstufen sollen Passanten im Ortskern von Weiler künftig einen lauschigen Platz am Hausbach bieten. Noch sind sie aber gesperrt. Foto: Lukas Huber

    Am Hausbach im Zentrum von Weiler ist in den vergangenen Wochen eine neue Gelegenheit zum Verweilen entstanden: Am Grashügel auf der Seite des Rathauses haben die Hausbachflitzer gegenüber vom Kornhaus eine Treppe gebaut, wo sich Einheimische und Gäste hinsetzen und dem Plätschern des Gewässers zuhören können.

    Warum die Sitztreppe am Hausbach noch gesperrt ist

    Aktuell ist das rund fünf Meter breite Betonbauwerk noch gesperrt. Wie Vereinsvorsitzende Anja Reichart auf Nachfrage unserer Zeitung sagt, fehlt zum Hausbach hin noch eine Blende. Sie wird zum Schutz angebracht, damit niemand hinunterfallen kann. Vor der Einweihung, die am 20. September stattfinden soll, bekommt die Treppe noch ein Geländer.

    Was die Kosten betrifft, war die Rede von 30.000 bis 35.000 Euro – und übernehmen wollen sie die Hausbachflitzer. Die Sitztreppe soll dann in den Besitz der Marktgemeinde übergehen. Das war bei allen Projekten des gemeinnützigen Vereins bisher so.

    Das ist das Ziel der Hausbachflitzer

    Er hat das Ziel, das Zentrum von Weiler – insbesondere den Bereich am Hausbach – aufzuwerten. Beispielsweise hatte er in der Vergangenheit eine Relaxschaukel und eine Hängematte sowie eine Herzbank im Rathauspark aufgestellt.

