Am Hausbach in Weiler soll es bald eine neue Sitzgelegenheit geben

Die Hausbachflitzer haben in den letzten Jahren zahlreiche Projekte aus eigener Kasse umgesetzt, um damit den Ort und insbesondere den Hausbach-Bereich aufzuwerten. So hat der Verein zuletzt eine Relaxschaukel und eine Hängematte sowie eine Herzbank im Rathauspark aufgestellt. Nun will der Verein direkt am Hausbach eine Sitzgelegenheit schaffen. Da sich die Gemeinde an den Kosten nicht beteiligen muss, gab es am Ende der Vorstellung des Projekts vom Gemeinderat ein einstimmiges Ja zu den Plänen.

Hausbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sitzgelegenheit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gerd Zimmer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis