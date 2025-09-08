„Das ist es wert“: Wie eine Allgäuer Gemeinde mehr Wohnraum für junge Familien schafft

In Stiefenhofen leben rund 1870 Einwohner. Die wohl größte Bevölkerungsdichte dürfte das Gebiet entlang der Straße „Auf der Breite“ aufweisen, wo über Jahrzehnte hinweg etliche Wohnhäuser entstanden sind. Das Problem: Es existieren vier verschiedene Bebauungspläne., die teilweise fast 50 Jahre alt sind. Deshalb hat die Gemeinde beschlossen, sie zu einem einheitlichen und zeitgemäßen Bebauungsplan zusammenzufassen: „Stiefenhofen Nord IV“.

Die Bebauungspläne sind teils fast 50 Jahre alt

Aus Sicht des Bürgermeisters passen die bisherigen Vorgaben schlicht nicht mehr. Häufig hatte die Gemeinde bei Bauvorhaben Befreiungsanträge von grundlegenden Festsetzungen wie zum Beispiel zulässige Wohnungszahl, Dachneigung, Begrünung, Traufhöhe oder Dachform. In der Praxis hat das zu Problemen geführt. „Wir hatten bei vielen Bauanträgen Abweichungen, haben sie im Gemeinderat durchgewunken – und das Landratsamt hat sie wieder kassiert“, berichtet Christian Hauber.

Die bestehenden Festsetzungen aus den Jahren 1976 bis 1994 sind aus Sicht von Stadtplaner Merlin Rehmann, der früher im Büro Sieber gearbeitet hatte und nun selbstständig ist, „nicht mehr zeitgemäß oder praxisgerecht“. Er spricht auch von „mangelnder planerischer Flexibilität für moderne Bauformen und zeitgemäßen Wohnbedarf“.

Auch der Gemeinde ist daran gelegen, „das gesamte Gebiet attraktiver zu gestalten“, sagt Hauber. So sollen beispielsweise Mehrgenerationenhäuser ermöglicht werden, um Familien zusammenzuführen oder zusammenzuhalten. Nachverdichtung auf den bestehenden Grundstücken sei ökologisch sinnvoll und zahle sich auch wirtschaftlich aus: „Immer weniger Familien können sich den Wohnungsbau auf der freien Wiese leisten.“

Um den neuen Bebauungsplan aufzustellen, nimmt die Kommune rund 21.000 Euro in die Hand. Geld, das sie nicht umlegen kann, sondern aus der eigenen Tasche bezahlt. Diese Investition sei der Gemeinde aber wert. „Es ist uns wichtig, dass junge Familien dableiben können“, sagt der Bürgermeister. Bei den gestalterischen Vorgaben wolle die Gemeinde mehr ermöglichen, natürlich aber auch einschränken, damit es keinen Wildwuchs gibt. Das sei ein Spagat.

Zwei Drittel der Bewohner im Gebiet wollen etwas bauen

Bei einer Klausur im Februar 2025 hatte das Gremium bereits erste inhaltliche Weichen gestellt. Nach dem Aufstellungsbeschluss im Juli wurden die Grundstückseigentümer befragt, wie sie das Gebiet einschätzen. Mit der baulichen Struktur sind die meisten demnach „zufrieden“ oder „eher zufrieden“. Zugleich gaben 64 Prozent an, dass sie konkrete bauliche Veränderungen planen, zum Beispiel Dachsanierungen, Dachaufbauten, zusätzliche Wohnungen (auch durch Teilung), Garagen oder Carports. Das Ergebnis der Umfrage bestätigt auch der Rathauschef gegenüber unserer Redaktion: „Wir haben Bauwillige, die dringend ausbauen wollen.“

Künftig einheitlich gelten sollen beispielsweise eine Grundflächenzahl von 0,4 oder eine Traufhöhe von 6,75 Metern plus 2,50 Meter für Dachaufbauten. Vorgegeben sind Satteldächer und auch die Dachfarbe. In einem Gebäude sind maximal sechs Wohneinheiten zulässig und zwei Stellplätze pro Wohnung vorgeschrieben. Bewusst offen gelassen sind derweil beispielsweise der Haustyp, die Garagenflächen und die Geschossflächenzahl.

Der Gemeinderat hat den Bebauungsplan wie vom Planer vorgestellt gebilligt. Er wird nun ausgelegt. Bürger und Behörden können sich äußern. Wenn alles nach Plan läuft, soll das Gremium die Satzung im Dezember beschließen. Vielleicht sogar im November, lässt Hauber durchklingen.