In festlichem Rahmen haben 14 Absolventen der Pflegeschule Wangen im Schloss Achberg ihre Zeugnisse entgegengenommen. Damit beendeten sie erfolgreich ihre dreijährige Ausbildung zur Pflegefachperson. Ein Teil hat die Ausbildung am Westallgäu-Klinikum der Oberschwabenklinik absolviert, der andere Teil an den Fachkliniken Wangen der Waldburg-Zeil-Kliniken. Sie wurden von Praxisanleiterinnen, Kollegen von den Stationen sowie von den Dozierenden begleitet.

Stefan Richter, Klinikdirektor der Fachkliniken Wangen, brachte in seinem Grußwort Glückwünsche der Waldburg-Zeil-Kliniken mit: „Jetzt geht es daran, das theoretische Erlernte in der Praxis anzuwenden. Es wird sicher nicht immer einfach sein – aber ich bin überzeugt, dass Sie das schaffen. Und das Lernen ist nie zu Ende. Sie haben einen Gipfel erklommen – auf zum nächsten!“

Prof. Dr. Oliver Rentzsch, Ärztlicher Direktor der Oberschwabenklinik, knüpfte an: „Ihnen steht mit Ihrer Qualifikation alles offen.“ Rentzsch stellte die Bedeutung des Pflegeberufs in den Fokus: „Sie begleiten Menschen in für sie sehr wichtigen Momenten. Das ist eine der bedeutendsten Aufgaben, die man als Mensch haben kann.“

Dorothee Maurer, Leiterin der Pflegeschule Wangen, blickte auf die Entwicklung, die die Abschlussklasse in den drei Jahren genommen habe: „Hier und heute stehen ganz andere Persönlichkeiten auf der Bühne als die, die wir am Anfang kennengelernt haben.“ Die Schulleiterin erinnerte daran, dass drei Absolventen bei einem Filmprojekt des Wirtschaftsministeriums zur Stärkung von Ausbildungsberufen mitwirkten: „Der Film ist toll geworden.“

Ein besonderer Beitrag kam von den Absolventen selbst. „Würde ist das Herzstück unseres Berufs. Sie bedeutet, jedem Menschen Respekt zu schenken – unabhängig von Alter, Herkunft oder Gesundheitszustand“, betonten Julia Schleinin, Leonora Kryeziu und Sophia Burger und verbanden das mit einem großen Dank an ihre Lehrer und Kollegen in den Praxisphasen. „Während unserer Ausbildung haben wir erlebt, wie diese Werte gelebt werden.“

Nach der Zeugnisübergabe gab es zudem Präsente der Waldburg-Zeil-Kliniken und der Oberschwabenklinik für die Absolventen. Von den 14 neuen Pflegefachkräften treten sieben eine Stelle in der Oberschwabenklinik an, sechs in den Fachkliniken Wangen. Eine Absolventin hat sich noch nicht entschieden, will aber in der Pflege tätig bleiben.

Die Liste der Absolventen: Kezban Akan, Abeer Alahmaar, Marlon Bilger, Sophia Burger, Dilara Cakir, Christine Gökce, Amy-Lee Görtler, Lea Höß, Leonora Kryeziu, Kaja McDonald, Julia Schleinin, Michaela Specht, Veronika Stärk, Sandra Zdravkovska.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online. Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!