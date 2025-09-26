Icon Menü
Wollte Hund auf Polizisten hetzen

Alkoholfahrt bei Sigmarszell: Autofahrer ist zu betrunken, um vor der Polizei zu flüchten

Ein Autofahrer fährt betrunken nach Hause. Als die Polizei ihn kontrollieren will, versucht er zu flüchten. Später droht er, einen Hund auf die Beamten zu hetzen.
Von Allgäuer Zeitung
    Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Donnerstag in Schlachters bei Sigmarszell kontrolliert. (Symbolbild)
    Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Donnerstag in Schlachters bei Sigmarszell kontrolliert. (Symbolbild) Foto: geralt von Pixabay

    Mit einem betrunkenen Autofahrer hatte die Polizei am Donnerstag in Schlachters bei Sigmarszell zu tun. Der Mann soll laut Polizei in Schlangenlinien nach Hause gefahren sein. Als die Beamten in kontrollieren wollten, flüchtete er. Jedoch nicht sehr effektiv.

    In Schlangenlinien und mit plattem Reifen - Chaos-Fahrt nach Schlachters

    Am Donnerstagabend (25.09.25) ging gegen 19:00 Uhr bei der Polizei Lindau die Nachricht ein, dass mutmaßlich betrunkener Autofahrer aus Richtung Niederstaufen in Richtung Lindau unterwegs sei. Der Mann soll in Schlangenlinien gefahren sein und an der Abzweigung von der Bundesstraße 308 nach Schlachters eine Verkehrsinsel überfahren haben. Außerdem soll er sogar noch mit einem platten Reifen weitergefahren sein.

    Autofahrer ist für Flucht zu betrunken

    Eine Streife der Polizei traf den Autofahrer kurze Zeit später bei ihm zu Hause in Schlachters an. Doch der Mann wollte die Polizisten offenkundig nicht sehen. Er versuchte deshalb durch einen Garten zu flüchten und in ein anderes Wohnhaus zu gelangen. Doch die Flucht misslang. Laut Polizei „aufgrund seiner Alkoholisierung“.

    Drohung mit Hund und Widerstand

    Die Beamten nahmen den Mann also vorläufig fest. Doch das gefiel ihm offenbar nicht. Der Betrunkene drohte, einen Hund auf die Beamten zu hetzen. Außerdem widersetzte er sich und leistete Widerstand. ein Polizist verletzte sich deshalb an der Hand.

    Letztendlich brachten die Beamten den Mann zur Dienststelle der Polizeiinspektion Lindau. Ein freiwillig durchgeführter Alkotest ergab dort einen Wert von 1,7 Promille. Daraufhin veranlassten die Beamten eine Blutentnahme durch einen Arzt.

    Er hatte schon keinen Führerschein mehr

    Am Unfallort war durch die Chaos-Fahrt des Mannes ein Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro an der überfahrenen Verkehrsinsel entstanden. Gegen den Beschuldigten wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Rahmen der Sachbearbeitung wurde zudem festgestellt, dass dem Beschuldigten bereits durch ein Gericht die Fahrerlaubnis entzogen worden war.

