Drei Jugendliche gehen am Bahnhof auf 20-Jährigen los – wenig später rächt sich der Vater

Am Bahnhof in Leutkirch (Allgäu) ist eine Schlägerei unter Jugendlichen eskaliert. Wie die Polizei berichtet, gingen am Freitagabend (10.10.2025) drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren auf einen 20-Jährigen los. Sie schlugen auf ihn ein, weshalb der junge Mann mit leichten Verletzungen im Gesicht ins Krankenhaus Wangen gebracht wurde.

Eine zunächst eingeleitet Fahndung blieb erfolglos, bis die drei tatverdächtigen Jugendlichen selbst den Vorfall bei der Polizei meldeten. Doch damit ist es noch nicht vorbei: Aufgrund der Attacke passte der 59-jährige Vater des Verletzten die drei Jugendlichen gegen 21.42 Uhr erneut am Bahnhof beim Rewe-Parkplatz ab und ging auf sie los.

Vater verletzt Jugendlicher mit Messer am Kopf

Hierbei schlug er einem 17-jährigen mit einem Griff eines Messers gegen den Kopf. Er wurde leicht verletzt. Aufgrund sprachlicher Barrieren mit den Beteiligten dauern die Ermittlungen der Polizei in Leutkirch noch an.

Tragischer Unfall in Leutkirch: Polizeiauto erfasst Kind

Ebenfalls in Leutkirch ist Ende September ein vierjähriger Junge bei einem Unfall mit einem Polizeifahrzeug schwer verletzt worden. Das Kind fuhr mit seinem Laufrad unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von dem Streifenwagen erfasst, teilt die Polizei in Ravensburg mit. Ein Rettungshubschrauber brachte den kleinen Jungen in eine Klinik.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Leutkirch im Allgäu

Einwohner : 24.285 (Stand: Anfang 2025)

Fläche : 174,97 Quadratkilometer

Lage : 654 Meter über dem Meeresspiegel

Landkreis : Ravensburg

Regierungsbezirk : Tübingen

Bundesland : Baden-Württemberg

Oberbürgermeister : Hans-Jörg Henle

Postleitzahl : 88299

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Leutkirch im Allgäu: Gotische Stadtpfarrkirche St. Martin, Bockturm, Pulverturm, Schloss Zeil, Center Parcs Allgäu, Hofgarten Stadthalle

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Leutkirch im Allgäu: Leutkircher Kinderfest, Gallusmarkt, Bockbierfest, Leutkircher Altstadtsommer, Sommerjazz im Stadtgarten, Leutkircher Klassikherbst

Homepage : www.leutkirch.de