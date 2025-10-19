Warum diese Allgäuer Gemeinde eine Bushaltestelle streichen will

Es ist ein eher ungewöhnlicher Antrag, den die Gemeinde Gestratz jetzt an das Landratsamt Lindau richtet: Nach einem Beschluss des Gemeinderats soll es in der kleinsten Landkreisgemeinde künftig weniger Bushaltestellen geben. Entfallen soll ausgerechnet eine Haltestelle vor der Grundschule. Genau dort sieht Bürgermeister Engelbert Fink einen möglichen Gefahrenpunkt.

