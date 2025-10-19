Icon Menü
Schulbusverkehr: Gestratz möchte eine Bushaltestelle streichen

Landratsamt soll entscheiden

Warum diese Allgäuer Gemeinde eine Bushaltestelle streichen will

Ungewöhnlicher Antrag des Gemeinderats von Gestratz: Warum eine Station weniger mehr Sicherheit bringen soll.
Von Olaf Winkler
    Bei der Haltestelle am Rathaus befindet sich ein Buswartehäuschen.
    Bei der Haltestelle am Rathaus befindet sich ein Buswartehäuschen. Foto: Olaf Winkler

    Es ist ein eher ungewöhnlicher Antrag, den die Gemeinde Gestratz jetzt an das Landratsamt Lindau richtet: Nach einem Beschluss des Gemeinderats soll es in der kleinsten Landkreisgemeinde künftig weniger Bushaltestellen geben. Entfallen soll ausgerechnet eine Haltestelle vor der Grundschule. Genau dort sieht Bürgermeister Engelbert Fink einen möglichen Gefahrenpunkt.

