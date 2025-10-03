Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer – er kann sich kaum auf den Beinen halten

Bei Verkehrskontrollen in Sigmarszell hat die Polizei einen Autofahrer erwischt, der stark betrunken war. Laut Polizei konnte sich der 64-Jährige kaum auf den Beinen halten, als er aus seinem Wagen ausstieg. Zudem lallte er und roch stark nach Alkohol.

Kontrolle in Sigmarszell: Fahrer hat knapp zwei Promille

Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp unter zwei Promille. Der Fahrer musste eine Blutprobe auf der Dienststelle abgeben. Die Polizei beschlagnahmte außerdem seinen Führerschein. Danach durfte er mit dem Taxi den restlichen Weg nach Hause fahren.

Den 64-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

