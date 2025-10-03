Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Der Westallgäuer
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Weiler
Icon Pfeil nach unten

Sigmarszell: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer – er kann sich kaum auf den Beinen halten

Kontrolle in Sigmarszell

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer – er kann sich kaum auf den Beinen halten

Ziemlich betrunken war ein Autofahrer, den die Polizei bei Sigmarszell angehalten hat. Er konnte sich kaum auf den Beinen halten.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Der Autofahrer aus Lindau hatte knapp zwei Promille.
    Der Autofahrer aus Lindau hatte knapp zwei Promille. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Bei Verkehrskontrollen in Sigmarszell hat die Polizei einen Autofahrer erwischt, der stark betrunken war. Laut Polizei konnte sich der 64-Jährige kaum auf den Beinen halten, als er aus seinem Wagen ausstieg. Zudem lallte er und roch stark nach Alkohol.

    Kontrolle in Sigmarszell: Fahrer hat knapp zwei Promille

    Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp unter zwei Promille. Der Fahrer musste eine Blutprobe auf der Dienststelle abgeben. Die Polizei beschlagnahmte außerdem seinen Führerschein. Danach durfte er mit dem Taxi den restlichen Weg nach Hause fahren.

    Den 64-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

    Mehr Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden