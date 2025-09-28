Hier stehen demnächst Sperrungen auf der A96 an

Eine nächtliche Sperrung kündigt die Autobahn GmbH für den Tunnel Herfatz auf der A96 zwischen Lindau und München. Grund sind Wartungs- und Inspektionsarbeiten an. Der 440 Meter lange Tunnel befindet sich zwischen den Anschlussstellen Wangen-West und Wangen-Nord. Der Verkehr wird umgeleitet.

Arbeiten im Tunnel vom 29. September bis 1. Oktober

Diese Arbeiten finden von Montag, 29. September, bis Mittwoch, 1. Oktober, statt. Zur Durchführung sind nächtliche Sperrungen beider Tunnelröhren für den Verkehr erforderlich. Sie ist vorgesehen in der Nacht von Montag auf Dienstag von 22 Uhr bis 5 Uhr und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von 22 Uhr bis 5 Uhr.

In Fahrtrichtung München wird der Verkehr an der Anschlussstelle Wangen-West ausgeleitet und über die ausgeschilderten Bedarfsumleitungsstrecke U9 zur Anschlussstelle Wangen-Nord geführt.

Autobahn A96 verbindet Lindau mit München

In Fahrtrichtung Lindau wird der Verkehr an der Anschlussstelle Wangen-Nord ausgeleitet und über die ausgeschilderte Bedarfsstrecke U14 zur Anschlussstelle Wangen-West geleitet.

Die Autobahn A96 beginnt in Lindau und endet in München. Sie ist insgesamt 172,5 Kilometer lang und in der Regel vierstreifig ausgebaut (vor München sechsstreifig).