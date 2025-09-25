Riesiges Interesse: Wie es jetzt beim Millionen-Projekt in Stiefenhofen weitergeht

So groß ist das Interesse bei mancher Bürgerversammlung im Westallgäu nicht: Über 100 Interessierte kamen zum Informationsabend der Gemeinde Stiefenhofen, der sich um das Bauprojekt Dorfgemeinschaftshaus und Bauhof drehte.
Konkrete Pläne
So groß ist das Interesse bei mancher Bürgerversammlung im Westallgäu nicht: Über 100 Interessierte kamen zum Informationsabend der Gemeinde Stiefenhofen, der sich um das Bauprojekt Dorfgemeinschaftshaus und Bauhof drehte.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden