Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Der Westallgäuer
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Weiler
Icon Pfeil nach unten

Stiefenhofen plant Millionenprojekt: Neues Dorfgemeinschaftshaus mit Bauhof entsteht

Konkrete Pläne

Riesiges Interesse: Wie es jetzt beim Millionen-Projekt in Stiefenhofen weitergeht

Stiefenhofen wagt für den Bauhof mit Dorfgemeinschaftshaus einen finanziellen Kraftakt. Beim Infoabend gibt es Zustimmung und Kritik. Wann kann gebaut werden?
Von Olaf Winkler
    • |
    • |
    • |
    Hier soll das neue Dorfgemeinschaftshaus samt Bauhof entstehen. Das bestehende Fußballerheim (links) soll dafür abgerissen werden. Der Wertstoffhof (rechts) soll am Standort verbleiben.  
    Hier soll das neue Dorfgemeinschaftshaus samt Bauhof entstehen. Das bestehende Fußballerheim (links) soll dafür abgerissen werden. Der Wertstoffhof (rechts) soll am Standort verbleiben.   Foto: Olaf Winkler

    So groß ist das Interesse bei mancher Bürgerversammlung im Westallgäu nicht: Über 100 Interessierte kamen zum Informationsabend der Gemeinde Stiefenhofen, der sich um das Bauprojekt Dorfgemeinschaftshaus und Bauhof drehte.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden