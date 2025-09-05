Sekundenschlaf führt zu Unfall auf der A96 bei Lindau

Auf der A96 bei Lindau in Fahrtrichtung Bodensee ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um kurz vor Mitternacht zu einem Unfall mit einem hohen Sachschaden gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, kam der 73-Jährige aus Essen mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr 150 Meter neben der Leitplanke auf dem Grünstreifen entlang, überfuhr mehrere Verkehrszeichen und verkeilte sich dann in der Leitplanke.

Unfall auf der A96 bei Lindau: Fahrer hat keine Erinnerung

Gegenüber den Polizisten gab der Fahrer an, dass er sich an den Unfallhergang nicht erinnern könne. Die Polizei hat daher den Verdacht, dass der Mann aufgrund von Übermüdung und Sekundenschlafs von der Autobahn abkam. Betrunken war der Mann nicht.

Die komplette Fahrzeugfront des Autos wurde beschädigt. Es hat einen Sachschaden in Höhe von 45.000 Euro. Zusammen mit dem Schaden an einem Verkehrszeichen und den Leitplanken beläuft sich der Gesamtschaden des Unfalls auf 55.000 Euro.

Schaden an Leitplanke und Unfallwagen

Ein Abschleppdienst barg den verunfallten Wagen. Um den Schaden an der Leitplanke kümmerte sich die Autobahnmeisterei Wangen. Gegen den 73-jährigen Fahrer leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Lindau am Bodensee

Einwohner : 25.845 (Stand: 31.12.2024)

Fläche : 33,06 Quadratkilometer

Lage : 401 Meter über dem Meeresspiegel

Landkreis : Lindau (Bodensee)

Bürgermeister : Claudia Alfons

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Lindau: Lindauer Hafen , Lindauer Insel, Bayerischer Löwe, Heidenmauer, Gerberschanze, Altstadt, Stadtbahnhof Lindau, Zeughaus

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Lindau: Hafenweihnacht , Kinderfest

Homepage : www.lindau.de