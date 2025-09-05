Icon Menü
Unfall auf der A96 bei Lindau: Hoher Sachschaden an Auto und Leitplanke

Hoher Sachschaden

Sekundenschlaf führt zu Unfall auf der A96 bei Lindau

In der Nacht hat es auf der A96 bei Lindau einen schadensträchtigen Unfall gegeben. Was passiert ist.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Ein Autofahrer aus Essen ist in der Nacht mit seinem Wagen von der A96 abgekommen.
    Ein Autofahrer aus Essen ist in der Nacht mit seinem Wagen von der A96 abgekommen. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Auf der A96 bei Lindau in Fahrtrichtung Bodensee ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um kurz vor Mitternacht zu einem Unfall mit einem hohen Sachschaden gekommen.

    Wie die Polizei mitteilt, kam der 73-Jährige aus Essen mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr 150 Meter neben der Leitplanke auf dem Grünstreifen entlang, überfuhr mehrere Verkehrszeichen und verkeilte sich dann in der Leitplanke.

    Unfall auf der A96 bei Lindau: Fahrer hat keine Erinnerung

    Gegenüber den Polizisten gab der Fahrer an, dass er sich an den Unfallhergang nicht erinnern könne. Die Polizei hat daher den Verdacht, dass der Mann aufgrund von Übermüdung und Sekundenschlafs von der Autobahn abkam. Betrunken war der Mann nicht.

    Die komplette Fahrzeugfront des Autos wurde beschädigt. Es hat einen Sachschaden in Höhe von 45.000 Euro. Zusammen mit dem Schaden an einem Verkehrszeichen und den Leitplanken beläuft sich der Gesamtschaden des Unfalls auf 55.000 Euro.

    Schaden an Leitplanke und Unfallwagen

    Ein Abschleppdienst barg den verunfallten Wagen. Um den Schaden an der Leitplanke kümmerte sich die Autobahnmeisterei Wangen. Gegen den 73-jährigen Fahrer leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

    Mehr Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.

    Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Lindau am Bodensee

    • Einwohner: 25.845 (Stand: 31.12.2024)
    • Fläche: 33,06 Quadratkilometer
    • Lage: 401 Meter über dem Meeresspiegel
    • Landkreis: Lindau (Bodensee)
    • Bürgermeister: Claudia Alfons
    • Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Lindau: Lindauer Hafen, Lindauer Insel, Bayerischer Löwe, Heidenmauer, Gerberschanze, Altstadt, Stadtbahnhof Lindau, Zeughaus
    • Bekannte Feste und Veranstaltungen in Lindau: Hafenweihnacht, Kinderfest
    • Homepage: www.lindau.de
