Unfall auf der A96 bei Sigmarszell: Motorradfahrer fährt durch Rettungsgasse und wird von Auto erfasst

A96 bei Sigmarszell

Unfall in der Rettungsgasse: Motorradfahrer verletzt

Auf der A96 bei Sigmarszell hat ein Motorradfahrer die Rettungsgasse durchfahren. Dabei kam es zu einem Unfall.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Unfall auf der A96 bei Sigmarszell wurde ein Motorradfahrer verletzt.
    Bei einem Unfall auf der A96 bei Sigmarszell wurde ein Motorradfahrer verletzt. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Am Freitagmittag ist ein Motorradfahrer auf der A96 bei Sigmarszell durch die Rettungsgasse gefahren und wurde dabei in einen Unfall verwickelt. Das geht aus einem Polizeibericht hervor.

