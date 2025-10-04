Unfall in der Rettungsgasse: Motorradfahrer verletzt

Am Freitagmittag ist ein Motorradfahrer auf der A96 bei Sigmarszell durch die Rettungsgasse gefahren und wurde dabei in einen Unfall verwickelt. Das geht aus einem Polizeibericht hervor.
A96 bei Sigmarszell
Am Freitagmittag ist ein Motorradfahrer auf der A96 bei Sigmarszell durch die Rettungsgasse gefahren und wurde dabei in einen Unfall verwickelt. Das geht aus einem Polizeibericht hervor.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden