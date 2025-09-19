Schwerer Unfall bei Sigmarszell mit mehreren Verletzten – zwei Hubschrauber im Einsatz

Auf der B308 bei Sigmarszell ist es am Freitagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall mit Verletzten gekommen. Wie eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, sollen drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt sein.

Der Unfall passierte auf der Straße zwischen Scheidegg und Sigmarszell auf Höhe Niederstaufen. In dem Bereich kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen, die Fahrbahn ist laut Polizei in beiden Fahrtrichtungen blockiert.

Schwerer Unfall heute zwischen Sigmarszell und Scheidegg – mehrere Verletzte

Mehrere Menschen sind bei dem Unfall verletzt worden. Zwei Hubschrauber und zahlreiche Rettungskräfte sind im Einsatz. Die genaue Anzahl der Verletzten ist aktuell noch nicht klar, ebenso wie die Schwere der Verletzungen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ist es wohl zu einer Frontalkollision im Begegnungsverkehr gekommen.

Weitere Informationen zu dem Unfall folgen hier in Kürze.

Mehr Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Scheidegg

Einwohner : 4432 (Stand: 31.12.2024)

Fläche : 27,36 Quadratkilometer

Lage : 804 Meter über dem Meeresspiegel

Landkreis : Lindau (Bodensee)

Bürgermeister : Ulrich Pfanner

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Scheidegg: Scheidegger Wasserfälle , Skywalk Allgäu , Golfplatz Scheidegg, Pfänder (Berg), Katholische Pfarrkirche St. Gallus, Marienkapelle Scheidegg, Käserei & Sennerei Böserscheidegg

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Scheidegg: Scheidegger Käse- und Gourmetfest, Scheidegger Heimatfest, Scheidegger Weihnachtsmarkt, Funkenfeuer

Homepage : www.scheidegg.de