Fünf Menschen bei Frontal-Unfall nahe Sigmarszell verletzt - Hubschrauber im Einsatz

Auf der B308 bei Sigmarszell ist es am Freitagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall mit Verletzten gekommen. Laut Polizei kam ein Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Wagen. Anschließend krachte ein drittes Auto in den Unfallwagen.

Der Unfall passierte auf der Straße zwischen Scheidegg und Sigmarszell auf Höhe Niederstaufen. In dem Bereich kam es stundenlang zu Verkehrsbehinderungen, die Fahrbahn war laut Polizei in beide Richtungen blockiert.

Schwerer Unfall heute zwischen Sigmarszell und Scheidegg – mehrere Verletzte

Fünf Menschen sind bei dem Unfall verletzt worden, drei von ihnen schwer. Zwei Hubschrauber und zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 80.000 Euro.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Scheidegg

Einwohner : 4432 (Stand: 31.12.2024)

Fläche : 27,36 Quadratkilometer

Lage : 804 Meter über dem Meeresspiegel

Landkreis : Lindau (Bodensee)

Bürgermeister : Ulrich Pfanner

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Scheidegg: Scheidegger Wasserfälle , Skywalk Allgäu , Golfplatz Scheidegg, Pfänder (Berg), Katholische Pfarrkirche St. Gallus, Marienkapelle Scheidegg, Käserei & Sennerei Böserscheidegg

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Scheidegg: Scheidegger Käse- und Gourmetfest, Scheidegger Heimatfest, Scheidegger Weihnachtsmarkt, Funkenfeuer

Homepage : www.scheidegg.de