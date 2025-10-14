Icon Menü
Vandalismus auf Baustelle in Lindau: Täter zünden Dämmwolle in Tiefgarage an

Zeugen gesucht

Vandalen zünden Dämmwolle auf Großbaustelle in Lindau an

Auf einer Großbaustelle in Lindau haben Unbekannte randaliert. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.
    Nach dem Vorfall in Lindau sucht die Polizei Zeugen.
    Nach dem Vorfall in Lindau sucht die Polizei Zeugen. Foto: Friso Gentsch, dpa (Symbolbild)

    Unbekannte haben auf einer Baustelle in der Kemptener Straße in Lindau randaliert. Wie die Polizei mitteilt, hat der Bauleiter der Großbaustelle die Schäden am Montagmorgen entdeckt. In der im Bau befindlichen Tiefgarage leerten die Unbekannten einen Eimer Farbe aus. Außerdem zündeten sie an zwei Stellen im Parkhaus Dämmwolle an. Einen größeren Brand gab es aber nicht.

    Vandalismus in Lindau: Polizei sucht Zeugen

    Wie hoch der entstandene Sachschaden am Boden und an den Wänden ist, ist noch nicht klar. Die Polizei schätzt diesen auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Laut dem Bauleiter ereignete sich die Tat zwischen Samstag um 20 Uhr und Montag um 8.45 Uhr.

    Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Lindau melden, Telefonnummer 08382/910-0.

    Mehr Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.

