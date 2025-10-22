Autofahrer liefert sich mit Polizei wilde Verfolgungsjagd in Vorarlberg

Kurioser Polizei-Einsatz am Dienstagabend, 21.10.2025, in Vorarlberg: Ein Autofahrer ist in Hohenems vor der Polizei geflüchtet. Erst als ein Beamter ihm damit drohte, eine Schusswaffe zu gebrauchen, hielt der 43-Jährige an.

Beamte der Polizeiinspektion Hohenems wollten am späten Dienstagabend, 21.10.2025, gegen 23.30 Uhr ein Auto an der Diepoldsauer Straße anhalten und den Fahrer kontrollieren.

Verfolgungsjagd in Hohenems: Polizei folgt Autofahrer

Der Fahrer ignorierte nach Angaben der Landespolizeidirektion Vorarlberg jedoch die Anhaltezeichen - wie sich später herausstellte aus einem bestimmten Grund.

Der Autofahrer beschleunigte und flüchtete. Daraufhin fuhren die Polizisten dem Türken hinterher. Es folgte eine Verfolgungsjagd durch Hohenems.

Polizist droht mit Gebrauch einer Schusswaffe

Nach kurzer Zeit gelang es laut Polizei den Beamten, das Fahrzeug zu stoppen. Noch bevor der Wagen vollständig zum Stillstand gekommen war, fuhr der Fahrer in Richtung des Polizeiautos. So mussten die Beamten ausweichen.

Der 43-Jährige hielt erst an und stieg aus, nachdem ein Polizist ihn dazu aufgeforder und mit dem Gebrauch einer Schusswaffe gedroht hatte.

Hatte der flüchtige Fahrer zu viel Alkohol getrunken?

Doch damit nicht genug: Der 43-jährige türkische Staatsbürger mit Wohnsitz in Dornbirn widersetzte sich der Festnahme. Außerdem bedrohte der Mann die Polizisten.

Daraufhin legten die Beamten ihm Handschellen an. Der sichtlich alkoholisierte Mann verweigerte auf der Dienststelle einen Alkoholtestest und wurde vorübergehend festgenommen.

Wer einen Atemtest verweigert, muss anschließend zur Blutentnahme. Nur so kann die Polizei herausfinden, wie viel Promille Alkohol der Fahrer im Blut gehabt hat.

