Dieb spuckt Polizistin ins Gesicht, randaliert in Kempten und zeigt Hitlergruß

Ein Dieb hat am Sonntagnachmittag, 19.10.2025, in einer Tankstelle am Schumacherring in Kempten randaliert und eine Polizistin angegriffen. Am Ende landete der Mann in polizeilichem Gewahrsam.

Der 30-Jährige wurde nach Angaben der Polizei beim Stehlen einer Chipspackung in der Tankstelle am Sonntag, 19.10.2025, erwischt und gab sich zunächst geständig.

Dieb (30) spuckt in Tankstelle in Kempten Polizistin ins Gesicht

Der Deutsche verhielt sich laut Polizei dann aber immer aggressiver und wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Dabei spuckte er einer Beamtin gezielt ins Gesicht und traf sie an der Wange und am Auge.

Außerdem beleidigte er beide Polizisten und beschädigte das Inventar im Laden der Tankstelle. Der Mann wurde angezeigt wegen tätlichen Angriffs, Beleidigung, Sachbeschädigung und Ladendiebstahls.

Mann zeigt Beamten Hitlergruß bei Entlassung

Doch damit nicht genug: Am Montag, 20.10.2025, wurde der 30-Jährige erneut auffällig. Die Polizei entließ den Mann um 6 Uhr aus dem Gewahrsam.

Dabei beleidigte er die Beamten erneut, wie die Polizei berichtet. Darüber hinaus zeigte er den Polizisten den Hitlergruß. Der 30-Jährige hat nun weitere Strafverfahren am Hals - unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Welche Strafe droht beim Zeigen des Hilergrußes?

Der Hitlergruß ist in Deutschland strafbar nach Paragraph 86a des Strafgesetzbuchs. Demnach droht eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.

Das gilt übrigens unabhängig davon, ob der Hilergruß ernst gemeint ist oder aus Spaß gezeigt wird – auch auf Partys, in Stadien oder auf Fotos. Entscheidend ist laut Gesetz, dass der Gruß öffentlich oder in einer Weise erfolgt, die geeignet ist, die Ideologie zu verbreiten oder zu billigen.

