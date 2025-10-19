Nach Körperverletzung in Kempten: Betrunkene Frau geht auf Streifenpolizisten los

Weil zwei betrunkene Frauen sich gegenseitig im Streit verletzten, ist in der Nacht auf Sonntag (19. Oktober 2025) eine Polizeistreife in Kempten ausgerückt.

Frau leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Weil sich eine 26-jährige Beteiligte auch nach Eintreffen der Beamten aggressiv verhielt, wollten diese sie laut Mitteilung fesseln und in Gewahrsam nehmen. Dabei leistete die Frau massiven Widerstand. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Frau Blut entnommen, außerdem wurden ihre Verletzungen in der Klinik versorgt. Eine 20-jährige Frau, die ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligt war, musste nicht medizinisch versorgt werden.

Gegen die beiden Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die 26-jährige muss sich außerdem wegen Widerstands gegen Polizeibeamten verantworten.

