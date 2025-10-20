Große grenzübergreifende Suche nach dementem Senior

Im Westallgäu sowie im angrenzenden Gebiet in Österreich hat es am Sonntag eine größere grenzübergreifende Vermisstensuche gegeben. Wie die Polizei mitteilt, galt ein 89-Jähriger aus Sigmarszell seit Sonntagnachmittag als vermisst. Der Mann wurde zuletzt gegen 16 Uhr zu Fuß im Bereich Thumen/Sigmarszell gesehen.

Weil er eine fortschreitende Demenzerkrankung hat, ist er örtlich und zeitlich nicht orientiert. Aufgrund der herrschenden Witterungsverhältnisse gingen die Einsatzkräfte davon aus, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Vermisster aus Sigmarszell in Österreich gefunden

Gemeinsam suchten Bergwachten, Suchhundestaffel, Feuerwehr und Polizei nach dem Senior. Trotz der umfangreichen Suchmaßnahmen fanden sie den Vermissten zunächst nicht. Auch Einsatzkräfte aus Österreich beteiligten sich an der Suche und durchkämmten das angrenzende österreichische Staatsgebiet. Zusätzlich veröffentlichte die Polizei am frühen Montagmorgen eine Fahndungsmeldung mit Foto und bat die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Am Montag gegen 5 Uhr fanden österreichische Rettungskräfte den Vermissten unweit der deutschen Grenze in Österreich. Er befand sich nur wenige Kilometer von seinem Wohnort entfernt. Die Einsatzkräfte brachten ihn zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus.

Mehr Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.