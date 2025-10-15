Gelungener Saisonabschluss mit Kinder-Tennistag

Zum Abschluss des Sommertrainings veranstalteten Nicole Rindler (Vorstand Kinder-Jugendtennis in Sigmarszell) und Peter Mattis (Trainer) den Kinder-Tennistag. Sonnenschein und viele begeisterte Kinder und Eltern sorgten für einen ereignisreichen Nachmittag. Alle Kinder haben den Sommer über wöchentlich trainiert und jetzt wollten sie wissen, ob sie dabei auch etwas gelernt haben. Das DTB-Sportabzeichen ist das Leistungsabzeichen im Breitensport und bietet eine tolle Möglichkeit seine spielerischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

Es beginnt mit der Stufe Blau als Einstieg in das Kleinfeldtennis. Das sind unsere jüngsten Teilnehmer (6-9 Jahre). Es gibt verschiedene Aufgaben mit Ball und Schläger zu lösen. Drei Bälle mit Vorhand und Rückhand ins Tor zu chippen oder Ballwurf übers Netz. Schnelligkeitssprint vorwärts und rückwärts. Alles spielerisch, aber der Ehrgeiz war groß, wie viel schaffe ich jeweils? Es sind insgesamt fünf Disziplinen zu erfüllen, die nach Punkten ausgewertet werden und entscheiden, wer Bronze, Silber oder auch Gold erhält.

Die nächste Leistungsstufe ist Rot (9-14 Jahre), da geht es schon aufs Großfeld mit verkürzter Länge. Auch hier haben alle ihr Bestes gegeben. Vorhand und Rückhand longline, Aufschläge, Volleys, und auch die Schnelligkeit wurde getestet. Alle haben sich mächtig angestrengt und jeder wollte alles perfekt machen. Die Helfer hatten mit dem Eintragen der Ergebnisse jede Menge Arbeit. Es wurde nachgefragt und diskutiert. Sieger waren alle, denn jeder hat nach seiner Leistung die entsprechende Urkunde erhalten.

Bei der Siegerehrung erhielt jeder Teilnehmer seine Urkunde. Es gab alles von Bronze bis Gold. Alle haben ihre Aufgaben toll erfüllt und jeder weiß jetzt, dass sich das Training gelohnt hat und man auf einem guten Niveau in der Jugendarbeit ist. Zum Abschluss gab es Kaffee und Kuchen und jede Menge Gummibärchen. Danke an alle, es war ein sportlich schöner Nachmittag.

