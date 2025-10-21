Icon Menü
Wasserschutzgebiet in Weiler-Simmerberg wird größer: Auswirkungen für die Landwirtschaft?

Geologe untersucht Quellen

Wasserschutzgebiet wird „deutlich größer“

In Weiler und Simmerberg laufen neue Wasserrechtsverfahren. Was ein Geologe herausfindet und wie sich das auswirken könnte.
Von Olaf Winkler
    • |
    • |
    • |
    In Wasserschutzgebiete gelten zum Schutz des Wassers besondere Regeln.
    In Wasserschutzgebiete gelten zum Schutz des Wassers besondere Regeln. Foto: Olaf Winkler

    „Rechnen Sie damit, dass das Wasserschutzgebiet deutlich größer wird“: Das war der Kernsatz des Geologen Dr. Jürgen Heinz in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses in Weiler-Simmerberg. Heinz untersucht derzeit die Quellen und ihre Einzugsbereiche. Hintergrund ist die anstehende Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis sowohl in Weiler als auch in Simmerberg.

