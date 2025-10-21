Wasserschutzgebiet wird „deutlich größer“

„Rechnen Sie damit, dass das Wasserschutzgebiet deutlich größer wird“: Das war der Kernsatz des Geologen Dr. Jürgen Heinz in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses in Weiler-Simmerberg. Heinz untersucht derzeit die Quellen und ihre Einzugsbereiche. Hintergrund ist die anstehende Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis sowohl in Weiler als auch in Simmerberg.

